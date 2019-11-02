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Террористы обстреляли жилой квартал в сирийском Алеппо

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Террористы обстреляли жилой квартал в сирийском Алеппо

Дамаск, 2 ноября. Боевики обстреляли жилой квартал Аль-Нил в сирийском Алеппо, ранения получил один мирный житель. Об этом сообщило агентство SANA.

По данным агентства, террористы альянса боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», созданного террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), выпустили две ракеты по населенному кварталу.

«Женщина получила ранения в результате обстрела террористическими группировками двумя ракетами квартала Аль-Ниль в городе Алеппо», ― сообщает SANA.

Напомним, Сирийская арабская армия (САА) освободила Алеппо от боевиков в 2016 году. Однако террористы до сих пор находятся в деревнях на западе и северо-западе от города и ведут хаотичный обстрел жилых районов Алеппо.

Накануне сообщалось, что российская военная полиция продолжает патрулирование на северо-востоке сирийской провинции Алеппо по маршруту Каракозак — Кобани — Коран. В пятницу состоялось совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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