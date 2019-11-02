Минздрав РФ установил новый уровень суточного потребления соли

Москва, 2 ноября. Министерство здравоохранения РФ установило рекомендованный уровень суточного потребления соли.

Изменения в рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов внесла министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Кроме того, она установила суточную норму потребления соли. Об этом рассказал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Согласно его сообщению, «уровень потребления соли приведен в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения». Салагай напомнил, что ВОЗ рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в сутки.

«Несмотря на это, мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы, что существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, сосудистой катастрофы — инфаркта или инсульта», — подчеркнул замминистра здравоохранения.

По его словам, в данном случае речь идет о всем количестве соли, которое поступает с едой. Олег Салагай рассказал, что лучше отказаться от употребления соленых закусок и соусов. Также, как заметил замминистра, при приготовлении еды стоит использовать меньше соли.

«В приказе также отмечается, что, согласно рекомендациям ВОЗ, вся пищевая соль должна быть йодирована, что очень важно для профилактики тяжелых заболеваний, связанных с недостатком йода», — сообщил Салагай.

В отчете Европейского общества кардиологов, которые развеяли главный миф о вреде соли говорится, что употребление этого продукта в умеренных количествах оказывает на сердечно-сосудистую систему человека незначительный негативный эффект.