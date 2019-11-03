Дамаск, 3 ноября. Исторический город Пальмира посетила туристическая группа из России, в которую вошли художники, театральные деятели и кинематографисты, турагенты и экономисты. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Во время своего визита участники туристической группы познакомились с археологическими памятниками Пальмиры, а также своими глазами увидели уничтоженные террористами запрещенной в России организации «Исламское государство»1 артефакты, которые уже не подлежат восстановлению.

«К сожалению, у меня не было возможности увидеть древний город Пальмиру, пока он не был разрушен террористами ИГИЛ1. Эти преступления — еще одного доказательство того, что они не имеют никакого отношения к человечеству», — сказал Владимир Раджил, художник-визуалист. Он также пообещал снова вернуться в Пальмиру и активно заняться туризмом.

Галина Зецева, театральный деятель, выразила свое сожаление и скорбь в связи с разрушительными действиями врагов культуры и человечества в этом городе, памятники которого были внесены в Список всемирного наследия. По ее словам, этот преступный акт является позором для всего человечества. Там не менее она была искренне восхищена тем, как быстро в Пальмиру вернулась безопасная жизнь.

Алексей Голубев сказал: «Я был поражен, увидев богато украшенные колонны и арки, и то, как потрясающе поработали сирийские художники». Он указал на необходимость восстановления разрушенных древностей, как минимум, привлечь к ремонту любителей искусства и культуры со всего мира.

Ранее сообщалось, что туристическая группа, состоящая из граждан Франции, посетила древний город Пальмира, чтобы своими глазами увидеть последствия действий террористов, направленных против истории и цивилизации этого города.

1 Организация запрещена на территории РФ.