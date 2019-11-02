Билан не сдержал слово, данное Пугачевой

Москва, 2 ноября. Известный певец Дима Билан нарушил слово, данное им ранее исполнительнице Алле Пугачевой. Он снова рассказал, как вышел пьяным на сцену по время праздничного концерта в Саратове.

Билан стал гостем на шоу «Вечерний Ургант». Во время общения с ведущим певец снова заговорил про свое выступление на Дне города в Саратове, после которого разразился скандал. Жители города обратили внимание на странные танцы Билана. Кроме того, певец не попадал в ноты.

Менеджер популярного артиста сделал официальное заявление, что Билан был трезв во время выступления, однако после певец сам признался, что выпил перед выходом на сцену. Знаменитость принес многочисленные извинения за свое поведение, а также выделил личные средства на строительство детской площадки в городе.

Поток оправданий Билана прекратила Примадонна. Алла Пугачева сказала, что «уничижение паче гордыни», и пора уже певцу остановиться. Исполнитель пообещал «перевернуть страницу», но по время разговора с Ургантом вновь вспомнил про саратовский концерт.

«Я теперь не пью вообще. Как отрезало. На самом деле, да, такой урок», — отметил Билан.

Певец сообщил, что пьяное выступление стало для него уроком на всю жизнь.

Дима Билан и Алла Пугачева дружат много лет, и Примадонна неоднократно поддерживала молодого человека во время становления его карьеры. Также исполнительница поддержала певца, когда он стал жертвой ограбления. Пугачева не только успокоила Билана, но и великодушно предложила свою финансовую помощь. Мужчина отказался, но запомнил этот жест доброй воли.