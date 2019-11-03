«Ликвидация» террориста №1. Тема недели. ФАН-ТВ

«Террорист №1 уничтожен». Эта новость о ликвидации лидера запрещенного в России «Исламского государства»1 Абу Бакра аль-Багдади молнией пронеслась по миру. Ведь озвучил ее не кто-нибудь, а глава всея Америки, главный борец с «фейк-ньюс» на планете Земля Дональд Трамп. На поверку же громкая новость может оказаться убийственной фальшивкой. И если ИГИЛ1 подтвердил слова мистера президента, то эксперты единодушно скандируют: «Не верю!» В Минобороны России заявили: у нашей страны нет достоверной информации о том, что американские военные действительно провели спецоперацию по «очередному» уничтожению ИГИЛовского главаря.

Непотопляемый аль-Багдади, что называется, прошел огонь, воду, медные трубы и жернова изобретательных политтехнологов. Его «убивали» больше десятка раз, и он каким-то чудом неизменно воскресал, как супергерой компьютерной стрелялки. Об очередной «кончине» международного злодея глава Белого дома 27 октября высокопарно объявил в Twitter, который, как известно не краснеет, и в обращении к нации: «США привели «главного в мире террористического лидера» к правосудию».

Позже открылись и тайны секретной операции. Дескать, отловило аль-Багдади американское спецподразделение «Дельта» в сирийской провинции Идлиб, террорист «хныкал и плакал», а потом его будто бы загнали в тупик собаки (фото героического пса даже у Трампа в Twitter). После чего на главаря ИГИЛ обрушился тоннель, а дом антихриста был уничтожен ударами беспилотной авиации, которые наше Минобороны отчего-то не зафиксировало.

При всем при том аль-Багдади взорвал на себе пояс смертника. Да еще и своих детей на тот свет утащил. Клубок противоречий. А спустя несколько дней, очевидно, после длительных дублей и монтажа, Пентагон опубликовал и видеодоказательство, снятое той роковой ночью с беспилотника по нехитрому сценарию. Блокбастеры отдыхают. На мутных кадрах — здание, в котором якобы скрывался главарь ИГИЛ. Дом окружают. Боевики как будто бы открывают огонь по наступающим с воздуха силам США. Взрыв! На этом, видимо, бюджет картины закончился. Зацепиться не за что. Театр самодеятельности, да и только. При современных технических возможностях весь этот наспех состряпанный «Голливуд» отдает малобюджетным боевиком с забытых видеокассет VHS.

«Мы все — общество, журналисты особенно — вправе были бы увидеть более качественно сделанный ролик о так называемой «гибели» террориста номер один. Людей в окружении Трампа, которые готовы на высоком уровне сделать достойный видеоролик такого плана, нет. В частности, нас всех смущает, почему там нет геометок, что это за постоянно повторяющиеся бегающие фигурки и так далее. Видео не убедительное», — считает Александр Малькевич, Президент Фонда защиты национальных ценностей.

Видеозапись не доказывает уничтожение аль-Багдади, уверен и почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он заявил «РИА Новости», что в таком деле нужны факты посерьезнее. Вашингтону следует предоставить более веские доказательства, например, заключение экспертов, подтверждающее, что останки действительно принадлежат боевику.

Пока же голословные заявления США о будто бы проведенном тесте образцов ДНК, которые якобы удалось собрать с исподнего аль-Багдади, звучат неубедительно. Американцы уже привыкли трясти перед носом мировой общественности то грязным бельем, то пробирками с «сибирской язвой», а потом выясняется, что все это — мифы и легенды Нового Света. А россказни о трусах аль-Багдади, которые он как ярый ваххабист попросту не мог носить, и вообще звучат анекдотично.

Финал сказок дядюшки Трампа вовсе придуман в стиле «концы в воду»: главаря ИГИЛовской банды якобы разорвало на куски, а тело его было выброшено в море согласно исламской традиции. И сакраментальная фраза вместо «happy end» от американского президента: «Умер как трус». Если бы операция была не уткой, Вашингтон мог бы с облечением сказать: «Я тебя породил, я тебя и убил». Ведь именно с благословения Штатов аль-Багдади третировал весь мир с 2014-го, когда из мечети в захваченном ИГИЛовцами Мосуле провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке.

«Аль-Багдади является одним из тех людей, которые создавали ИГ1 под присмотром ЦРУ. Он изначально был их инструментом для расшатывания ситуации на Ближнем Востоке. И США не стали бы избавляться от него просто так, ведь он помогает держать ИГ под контролем. Поэтому я не верю в смерть террориста. Думаю, его просто эвакуировали из-за турецкого наступления и усиления позиций сирийской армии», — считает Андрей Шарусов, политолог.

Мастерство Дэвида Копперфильда Белому дому пришлось как нельзя кстати. Подобные фокусы накануне выборов — штука незаменимая. Трамп под угрозой импичмента на пороге второго срока, которого может и не быть, готов использовать сомнительную историю о главаре террористов, чтобы добавить себе политических очков и стать в глазах соотечественников Дональдом-победоносцем. Американскому избирателю такое «очковтирательство», очевидно, по душе. Проверено лично Бараком Обамой. Предшественник Трампа в свое время удачно накрутил личный рейтинг на ликвидации другого «террориста номер один» — Усамы бен Ладена.

Порождение американской разведки, он якобы был уничтожен в 2011 году, а уже в 2012-м первый чернокожий президент США успешно переизбрался на второй срок. Нынешний хозяин Белого дома в точности следует проверенным не на своей шкуре политтехнологиям. В обоих случаях президенты никого не ставили в известность о предстоящих операциях, даже своих союзников, и заявляли о ликвидации злодеев без потерь среди американских военных. Что весьма странно. Много вопросов вызывают «убежища» террористов под носом у врага. Бен Ладен якобы обосновался рядом с пакистанской военной базой, аль-Багдади — в населенном пункте Бадиша в сирийской провинции Идлиб, менее чем в 10 км от турецкой границы. Общественности так и не предъявили убедительные фото и видео преступников, как и тела главарей — их, по версии Штатов, сразу же выбросили в морскую пучину. Единственное доказательство — ДНК-тест — невозможно проверить. По словам правительства США, анализ ЦРУ показал, что ДНК бен Ладена совпал с ДНК некоторых членов его семьи почти на 100 процентов.

Ликвидаторы аль-Багдади утверждают, что буквально за 15 минут боевика удалось «быстро и точно идентифицировать» по останкам, которые так никто и не увидел. Доверчивым избирателям остается лишь верить на слово тем, кто неоднократно вешал им на уши макаронные изделия. В последнее время, на фоне ускользающего влияния Штатов на Ближнем Востоке, спагетти им, ой, как понадобятся. Легенда об убиенном злодее аль-Багдади стала уловкой для возвращения американских ястребов в Сирию и новой оккупации арабской республики. Для надежности Трамп вместе со своими курдскими приспешниками-террористами похвастался ликвидацией еще одного ИГИЛовского бандита Абу Хасана аль-Мухаджира, «правой руки» того самого аль-Багдади.

Глава Пентагона Марк Эспер рассказал о планах США сохранить контроль над нефтяными месторождениями в арабской республике. А доступ к ним предоставить союзникам — курдским боевикам. По словам Эспера, эти места как раз при жизни аль-Багдади долгое время были источником ресурсов для радикальных исламистов. На поверку же сами Штаты беззастенчиво вывозят сирийское «черное золото», которое по закону принадлежит народу арабской республики, а не звездно-полосатым самозванцам. Вместо того чтобы прокомментировать снимки космической разведки Минобороны России, раскрывающие нефтяной грабеж Вашингтона среди бела дня, пафосный Трамп сказал большое американское «спасибо» Москве, Анкаре, Дамаску и Багдаду за поддержку в проведении операции по ликвидации главаря ИГИЛ в Идлибе.

Президент арабской республики Башар Асад тут же выступил с опровержением этого фейка. Мало того, назвал сообщение о ликвидации аль-Багдади бездоказательной уловкой. В российском Министерстве обороны не только удивились объявленной «благодарности», но и заявили, что к этому сомнительному делу не имеют никакого отношения. В дешевых инсценировках Россия не участвует. Мы выбираем реальные шаги для достижения мира. И один из главных результатов — совместный с официальными войсками Сирии разгром ИГИЛовского квазигосударства.

1 Организация запрещена на территории РФ.