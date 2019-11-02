Радикалы потребовали от Зеленского высказаться об УПЦ

Киев, 2 ноября. Радикалы из экстремистской организации «Правый сектор»1 (запрещена в РФ) потребовали от президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл с официальным визитом в Тернополь, высказаться о своем отношении к Украинской православной церкви (УПЦ).

Националисты заставили украинского лидера высказаться о «российской церкви на территории Украины как фактора, ведущего к поражению». Один из «активистов» заявил, что националистов волнует, в том числе «вопрос присутствия и деятельности такой организации, как Московский патриархат, на Тернопольщине». Этот вопрос имеет «геополитическое значение», поскольку это мешает жителям области переходить в приходы так называемой «Православной церкви Украины», утверждает радикал.

Зеленский, отвечая на слова националиста, заявил, что именно для этого он назначил в Тернопольской области нового главу администрации, хотя, по его словам, неправильно заниматься этим вопросом президенту.

«Я думаю, что в таких вопросах мы все должны быть осторожными в своих высказываниях. Я согласен с вами: этот вопрос стратегический, очень, как говорят на английском, sensitive (чувствительный. – Прим. ФАН)», — сказал глава Украины.

Напомним, в конце прошлого года на Украине состоялся так называемый «объединительный собор», в котором приняли участие представители двух непризнанных мировым православием религиозных структур — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. По итогам собрания было объявлено о создании «Православной церкви Украины». В Русской православной церкви (РПЦ) назвали каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным.

В январе глава Константинопольского патриархата Варфоломей передал Киеву томас об автокефалии.

1 Организация запрещена на территории РФ.