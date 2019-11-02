Навальный выступил в роли «репрессированного» из-за иностранных миллионов ФБК

Москва, 2 ноября. Блогер Алексей Навальный попытается убедить публику, что так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) никогда не получал иностранные деньги, несмотря на имеющиеся факты, считает профессор НИУ «Высшая школа экономики», политолог Олег Матвейчев.

«Будут юлить, отрицать, валить с больной головы на здоровую, в общем создавать вид «репрессированного человека», потому что им скоро предстоят еще другие суды», ― заявил политолог в комментарии Ura.ru.

По словам Матвейчева, в «оправдательных» аргументах Навального сложно найти логику. Тем не менее глава ФБК пытается убедить общество, что его якобы преследуют на незаконных основаниях. Однако оправдать происхождение иностранных денег, которые жертвовались фонду, Навальный не может.

«Как получилось, что десятки сотрудников ФБК с зарплатами 80 тысяч рублей жертвовали миллионы рублей со своих карточек фонду? Все они, видимо, получили от бабушек наследство одновременно и все потратили его не на квартиры и машины, а на пожертвования ФБК», ― добавил политолог.

Матвейчев констатировал, что сотрудники фонда действительно получили где-то деньги, кто-то их им выдал, чтобы они их пожертвовали. Однако кто выдал эти деньги, остается загадкой, подытожил политолог.

Накануне Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение ФБК в список иностранных агентов. Минюст РФ внес ФБК в реестр иностранных агентов 9 октября. Позже ведомство раскрыло иностранные источники финансирования организации.

Федеральное агентство новостей представило доказательства зарубежного финансирования ФБК. По данным ФАН, ФБК финансировали из Франции (2 спонсора), Швеции (3), Белоруссии (6), Израиля (10), Чехии (11), Великобритании (12), Германии (13), США (14), Австрии (16), Ирландии (17) и ряда арабских стран (8).

Более того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении ФБК и его сотрудников из-за миллиардного мошенничества. По данным следствия, сотрудники ФБК с января 2016 года по декабрь прошлого года легализовали крупную денежную сумму, полученную незаконным путем. Для отмывания этих денег они через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда.