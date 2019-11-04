День народного единства — праздник патриотизма и единства народов России

День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, подарил россиянам дополнительный выходной и удлинил школьные каникулы. Осенние каникулы в российских школах идут с 26 октября по 2 ноября, но дети пойдут в школу только 5 ноября — после праздника День народного единства.

Согласно опросу Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), почти 70% россиян считают, что День народного единства — это важный праздник, способствующий росту патриотизма и сплочению народа.

Как россияне празднуют День народного единства

Социологи выяснили, что большинство россиян (59%) проведут День народного единства дома, в кругу семьи. Около пяти процентов опрошенных намерены принять участие в публичных мероприятиях и демонстрациях. Около трех процентов граждан, не испугавшись осенней погоды, намерены провести это время на природе или в путешествии. Около четырех процентов россиян собираются в праздник отправиться на дачу или в гости. Около 12% опрошенных заявили, что 4 ноября будут работать, в том числе за право присоединить дополнительный день к отпуску.

О том, как появился праздник День народного единства, и о современных традициях празднования можно узнать из инфографики Федерального агентства новостей.

Что празднуем в День народного единства

Праздник День народного единства отмечается в память о победе русского народа над иностранными захватчиками, что положило окончанию Смутному времени и дало толчок к возрождению России как единого сильного независимого государства.

Об исторических событиях, предшествовавших подвигу народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, читайте в материале ФАН.

Если коротко, суть такова. Когда полуразоренная, измученная интервенцией и временщиками страна буквально погибала, патриарх Гермоген воззвал к патриотизму русских, призвал народ объединиться, изгнать иноземных захватчиков, спасти православие и защитить Отечество. Чтобы отбить Москву у хозяйничавших там польских интервентов, в Нижнем Новгороде было сформировано народное ополчение, которое собрали и снарядили русские патриоты и великие организаторы — земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.

Символом ополчения стала знаменитая икона Казанской божией матери, с которой народ двинулся в поход на Москву. 22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года ополчение штурмом взяло московский Китай-город, а вскоре последовало окончательное изгнание польских интервентов из Москвы. Благодаря этому подвигу, вскоре завершилось Смутное время. В феврале 1613 года в России появился новый царь Михаил Романов — первый представитель династии Романовых, царствовавших в России триста лет.

В память о героических событиях ноября 1612 года в 2005 году в России появился праздник День народного единства, который широко отмечается по всей стране мероприятиями патриотической направленности. Особенно торжественно праздник проходит в Москве и на родине ополчения Минина и Пожарского — в Нижнем Новгороде.