Лоукостер AirAsia запустит рейсы в Москву и Петербург

Москва, 2 ноября. Один из самых крупных в Азии бюджетных авиаперевозчиком AirAsia намерен запустить прямые рейсы в Россию. Об этом рассказал председатель правления лоукостера Тони Фернандес, принимающий участие в деловом и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Он подчеркнул, что у авиаперевозчика есть планы по запуску перелетов из Японии во Владивосток.

«В настоящее время моя команда ведет переговоры о запуске регулярных маршрутов в Москву и Санкт-Петербург из Малайзии, а также Бангкока», — сказал Фернандес.

Напомним, ранее сообщалось, что перелет пассажирского лайнера Boeing-787 австралийского перевозчика Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом. По данным мониторингового ресурса Flightradar24, суммарное время полета составило 19 часов 14 минут. За это время лайнер преодолел 16 тысяч 309 километров.