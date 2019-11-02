США намерены развалить Сирию, воруя нефть вместе с курдскими террористами

Москва, 2 ноября. США не отступятся от нефти Сирии и продолжат расхищать ее вместе с вооруженными бандформированиями курдов, несмотря на нарушение международного права. Таким мнением поделился военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это незаконная акция со стороны США и фактически нарушение норм международного права. Американцы находятся незаконно на территории Сирии. Их туда никто не звал. Участие в крышевании нефти — вне рамок правового поля», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американцы не намерены прекращать незаконную добычу нефти в Сирийской Арабской Республике (САР).

«Тут хочется вопрос задать: а как на такого рода предпринимательскую военную деятельность реагирует американский уголовный кодекс?» — сказал Коротченко, комментируя слова американского лидера.

Эксперт напомнил, что ранее Вашингтон оправдывал присутствие американских войск в Сирии обещаниями поспособствовать стабилизации обстановки в стране. В заявлении Трампа же речь идет о противоположных намерениях: США собираются усугубить ситуацию в САР, чтобы как можно дольше разворовывать нефть.

«Конечно, такая информация вызывает большое изумление, ведь все сказанное Трампом не вяжется с нормами демократии и цивилизации, процессов, которые США обещали нести всему миру. А тут, получается, принесли то же самое, что в Афганистан. Наркопроизводство в стране увеличилось в десятки раз после того, как США туда вторглись. Получается, что схожий процесс сейчас наблюдается в Сирии», — подчеркнул Коротченко в беседе с iReactor.

Ранее вооруженные формирования курдов незаконно захватили часть территории на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). На самом деле курдские боевики притесняли проживающих на этих землях арабов-суннитов и способствовали созданию спящих террористических ячеек, включая в свои ряды членов ИГ1.

Кроме того, бандформирования курдов оккупировали нефтяные месторождения, на разработку которых в свое время Сирия потратила огромные средства. При помощи курдских радикалов США принялись воровать нефть у сирийского народа и незаконно вывозить ее, продавая другим странам. При этом Вашингтон не смущает, что Сирия, в которой долгое время длится вооруженный конфликт, сейчас как никогда нуждается в финансовых средствах на восстановление страны.

Ранее космическая разведка Минобороны РФ представила доказательства незаконной деятельности, которую Соединенные Штаты и подконтрольные им курдские террористы вели на крупнейших нефтяных полях в САР — «Аль-Омар», «Ат-Танак» и других, — с 2017 года. Удалось зафиксировать, как многочисленные бензовозы движутся между месторождениями в Заевфратье и нефтеперерабатывающими заводами в Иракском Курдистане. При этом машины, перевозящие черное золото, по данным Минобороны России, охраняли американские военные.

Отметим, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал захват сирийской нефти американцами преступлением международных масштабов. Также глава российского МИД подчеркнул, что США находятся в Сирии неправомерно, вопреки позиции законного правительства САР, пишет «Ридус».

1 Организация запрещена на территории РФ.