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США намерены развалить Сирию, воруя нефть вместе с курдскими террористами

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США намерены развалить Сирию, воруя нефть вместе с курдскими террористами

Москва, 2 ноября. США не отступятся от нефти Сирии и продолжат расхищать ее вместе с вооруженными бандформированиями курдов, несмотря на нарушение международного права. Таким мнением поделился военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это незаконная акция со стороны США и фактически нарушение норм международного права. Американцы находятся незаконно на территории Сирии. Их туда никто не звал. Участие в крышевании нефти — вне рамок правового поля», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американцы не намерены прекращать незаконную добычу нефти в Сирийской Арабской Республике (САР).

«Тут хочется вопрос задать: а как на такого рода предпринимательскую военную деятельность реагирует американский уголовный кодекс?» — сказал Коротченко, комментируя слова американского лидера.

Эксперт напомнил, что ранее Вашингтон оправдывал присутствие американских войск в Сирии обещаниями поспособствовать стабилизации обстановки в стране. В заявлении Трампа же речь идет о противоположных намерениях: США собираются усугубить ситуацию в САР, чтобы как можно дольше разворовывать нефть.

США намерены развалить Сирию, воруя нефть вместе с курдскими террористами

«Конечно, такая информация вызывает большое изумление, ведь все сказанное Трампом не вяжется с нормами демократии и цивилизации, процессов, которые США обещали нести всему миру. А тут, получается, принесли то же самое, что в Афганистан. Наркопроизводство в стране увеличилось в десятки раз после того, как США туда вторглись. Получается, что схожий процесс сейчас наблюдается в Сирии», — подчеркнул Коротченко в беседе с iReactor.

Ранее вооруженные формирования курдов незаконно захватили часть территории на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). На самом деле курдские боевики притесняли проживающих на этих землях арабов-суннитов и способствовали созданию спящих террористических ячеек, включая в свои ряды членов ИГ1.

Кроме того, бандформирования курдов оккупировали нефтяные месторождения, на разработку которых в свое время Сирия потратила огромные средства. При помощи курдских радикалов США принялись воровать нефть у сирийского народа и незаконно вывозить ее, продавая другим странам. При этом Вашингтон не смущает, что Сирия, в которой долгое время длится вооруженный конфликт, сейчас как никогда нуждается в финансовых средствах на восстановление страны.

Ранее космическая разведка Минобороны РФ представила доказательства незаконной деятельности, которую Соединенные Штаты и подконтрольные им курдские террористы вели на крупнейших нефтяных полях в САР — «Аль-Омар», «Ат-Танак» и других, — с 2017 года. Удалось зафиксировать, как многочисленные бензовозы движутся между месторождениями в Заевфратье и нефтеперерабатывающими заводами в Иракском Курдистане. При этом машины, перевозящие черное золото, по данным Минобороны России, охраняли американские военные.

США намерены развалить Сирию, воруя нефть вместе с курдскими террористами

Отметим, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал захват сирийской нефти американцами преступлением международных масштабов. Также глава российского МИД подчеркнул, что США находятся в Сирии неправомерно, вопреки позиции законного правительства САР, пишет «Ридус».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: iReactor
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