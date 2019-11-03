Старые новые союзники России — Куба и Венгрия. Политика недели. ФАН-ТВ

На этой неделе политическая повестка России частично вновь была направлена на установление и усиление внешних политических связей. Встречи и визиты, переговоры и подписания — подведем краткий итог наиболее значимым из них.

Новоиспеченный президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетил Россию с ответным, кстати, визитом. В начале октября председатель правительства Дмитрий Медведев встречался с Диас-Канелем, когда тот находился еще в статусе главы госсовета. Тогда было подписано порядка восьми крупных соглашений. Визит кубинского президента на этой неделе имел другую специфику, но был не менее важен. Первым делом Диас-Канель посетил Северную столицу.

С губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым он обсудил вопросы не геополитического масштаба, а то, что важно для внутреннего развития обеих стран. Медицина, образование, наука, культура — в этих сферах Гавана и Петербург будут плотно сотрудничать.

В Москве кубинский президент обсудил с Владимиром Путиным перспективы для дальнейшего партнерства. Разговор двух глав был основан на взаимной симпатии. Диас-Канель предложил президенту России посетить Кубу для продолжения диалога. Но, как известно, «просто в гости» с другого континента не заходят. Визит кубинского президента это, во-первых, дипломатический жест. Благодарность за решение кубинской проблемы с топливом, которое теперь помогает добывать Россия. Во-вторых, желание подчеркнуть серьезное отношение к сотрудничеству. В-третьих, Кубе нужны инвестиции, а России есть во что перспективно вложиться.

Диас-Канель Бермудес стал не единственным собеседником «высшего уровня», с кем на уходящей неделе общался Владимир Путин. Глава Венгрии Виктор Орбан принял российского лидера в своей новой резиденции. На этой встрече тоже поднимались вопросы сотрудничества и инвестиций, но под другим углом. В случае Москвы и Будапешта антироссийские санкции пошли только на пользу товарообороту и увеличили его до семи миллиардов долларов. В энергетическом вопросе Будапешт на 60% зависит от российского газа, а после присоединения к «Турецкому потоку», который проходит аккурат через Венгрию, этот процент может еще увеличиться.

Если на Кубе Россия запустила добычу нефти, то для Венгрии совместно с «Росатомом» будут готовы новые энергоблоки для атомной станции. Впрочем, встреча президентов дала журналистам возможность задать Владимиру Путину вопросы, что называется «не по теме». Всех интересовали вопросы о горячих точках — Сирии и Украине. Касательно диалога в «нормандском формате» (четыре страны, которые занимаются урегулированием вопроса на Украине: Россия, Германия, Франция и Украина — прим. ред.), Владимир Путин высказался емко и просто. Этой фразой можно описать его отношение ко всем переговорам:

«Что касается встречи в «нормандском формате», мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе и в «нормандском», лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели просто к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который идет на пользу урегулирования в целом», — отметил президент России.

Масштабная геополитика не исключает проблем и вопросов внутренних. Для их разбора тоже нашлось место и время. Так Владимир Путин предложил внести правки в законопроект о пропаганде наркотиков. Планируется добавить пункт, связанный с распространением информации о запрещенных веществах в Интернете. Предложение было сделано напрямую правительству, но бумажный законопроект в Думу принесла «Справедливая Россия».

В подготовленном документе политики предлагают ужесточить наказание. Если сейчас для физических лиц предполагается штраф в пять тысяч рублей, то в будущем возможен уголовный срок — до семи лет лишения свободы. Но пока законопроект отклонили из-за отсутствия отзыва Верховного Суда и правительства России. Так как эта тема для страны сейчас актуальна, скорее всего, закону быть. По данным за 2017 год в России 18 миллионов россиян пробовали наркотики, а 8 миллионов употребляет их постоянно.

Для того чтобы государственный аппарат регулировал подобные вопросы и работал эффективно, Путин решил увеличить количество работников прокуратуры на 249 человек. Таким образом, к концу текущего года штат составит 51 263 человека. Связано данное изменение с появлением новых окружных судов, которые открылись в начале октября.