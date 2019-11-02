Фанаты Шуры забили тревогу из-за его резкого набора веса

Москва, 2 ноября. Популярный певец Шура неожиданно для фанатов набрал вес. Многие из его поклонников удивились внешнему виду исполнителя и призвали артиста заняться спортом.

44-летний Александр Медведев (настоящее имя певца. — Прим. ФАН) опубликовал в своем профиле Instagram видео. На записи артист рассказывает, как утеплился к холодам. Его подписчики оценили его новый образ, а также резкий набор веса.

«Шурка, ну что тебя опять как разбарабанило то», — пишет look_yanov.

«Шура, с первым снегом вас, и шарф очень красивый», — обратилась к певцу klara45_.

«Надо бы собой заняться, а то совсем уже как Алла Борисовна в свои лучшие годы полная и закрытая одеждой», — высказал свое мнение pavlo.cocoa.

Однако нашлись и те, кто поддержал исполнителя, заступившись за его округлившуюся фигуру.

«Какой милый пухляш. Ему идет», — пишет zaureshnails.

Также многие пользователи Сети забили тревогу, переживая за физическое состояние любимого исполнителя. По их мнению, Шуре нужно срочно заняться спортом, в противном случае здоровье артиста может резко ухудшиться.

Ранее Шура сообщил, что поможет звезде телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк победить серьезное заболевание. Также певец посоветовал СМИ, которые пытаются узнать детали состояния здоровья актрисы, «отстать от нее».