Президент Кубы намерен возродить практику изучения русского языка в стране

Москва, 2 ноября. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что намерен вывести практику изучения русского языка в стране на новый уровень с помощью современных технологий. Об этом глава государства заявил в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

Кубинский лидер поделился воспоминаниями, как в его университетские годы на радио ежедневно выходила программа по изучению русского языка.

«Думаю, что эти вещи мы возродим сейчас на новом уровне с использованием новых технологий. Высокий уровень сотрудничества в экономике и политического диалога буквально призывает к большему числу владеющих русским языком», — отметил Диас-Канель.

По словам президента Кубы, отношения Гаваны и Москвы основаны на взаимном уважении, дружбе и солидарности. Эти качества «не совсем принятые для современного мирового порядка», добавил он.

Напомним, президент Кубы находится в России с 27 октября с рабочим визитом. Первые два дня визита кубинский лидер провел в Петербурге, во вторник Диас-Канель встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Российский лидер пригласил Диас-Канеля принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве в мае 2020 года. Президент Кубы подтвердил свое присутствие на торжественном мероприятии. Кроме того, глава Кубы пригласил Путина посетить Гавану и передал «очень теплые приветствия от Рауля Кастро».