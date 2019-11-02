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Извержение вулкана произошло в Японии

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Извержение вулкана произошло в Японии

Токио, 2 ноября. Извержение вулкана Сацума-Иодзима, расположенного на одноименном острове на юго-западе Японии, зафиксировали в субботу. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Японские специалисты зафиксировали извержение вулкана в 17.36 по местному времени (11.36 по московскому времени). В районе вулкана установлен второй уровень опасности, который означает запрет на приближение к вулкану ближе, чем на два километра в радиусе от кратера из-за риска падения вулканических камней.

Национальное метеорологическое управление Японии призвало жителей быть бдительными и не приближаться к вулкану, отметила «Газета.ру». Судя по кадрам, опубликованным телеканалом NHK, из его кратера идет белый дым.

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