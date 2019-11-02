Сирия, 2 ноября. Боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли из гранатометов жилые кварталы города Алеппо - погиб один ребенок. Курдские радикалы подорвали БТР турецкой армии в Хасаке. В Латакии продолжаются бои между сирийской армией и силами боевиков в горных районах. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: на юге Идлиба нанесли точечные удары по расположениям радикалов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям радикалов на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в городе Алеппо из гранатометов обстреляли живые кварталы в районе улицы Нил.

Курдские вооруженные группировки: подорвали бронированную машину турецкой армии на севере Хасаки.

ВС Турции и союзные силы: у города Рас-аль-Айн подорвали склад курдских боеприпасов, по неподтвержденным данным на севере Хасаки потеряли одного солдата и еще трех ополченцев.

Провинция Латакия

Беспилотники ВКС РФ совершили боевой вылет в район города Кабана, где были сброшены бомбы на укрепления и опорные пункты радикалов альянса «Тахрир аш-Шам», которые удерживают за собой ключевые позиции в горных районах провинции, о чем сообщает новостной портал Baladi News. Как передают приближенные к боевикам «вооруженной оппозиции» источники, боевики убили по меньшей мере шесть военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) во время боестолкновения в предместьях города, о чем сообщает Twitter-канал Masar Press Net. Официальные источники не подтверждают потерь в рядах сирийской армии на северо-восточных фронтах.

Провинция Алеппо

В административном центре провинции городе Алеппо джихадисты «Тахрир аш-Шам» совершили вылазку, обстреляв жилые кварталы в районе улицы Нил, как передает портал Al Nour. По данным корреспондента, в результате обстрела пострадал один ребенок, доставленный в тяжелом состоянии в госпиталь. Еще три снаряда, выпущенные из гранатометов боевиками, разорвались в районе Аз-Захра, один приземлился на площади Каладжи, несколько долетели до района Масак-ас-Сабиль. Ранее отмечалась активность радикалов только в южных районах провинции, однако отдельная группа укрывалась в промышленных районах в Алеппо.

Сирийская армия незамедлительно ответила на атаку альянса и открыла огонь по позициям радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Хрейтан и у деревни Аднан, как передает медиаресурс Baladi News. Как сообщалось ранее, радикалы продвинулись к линии соприкосновения сил сирийской армии и протурецкого ополчения на севере провинции.

Провинция Идлиб

Авиация РФ возобновила боевые вылеты в оккупированных исламистами вооруженной оппозиции районах «Большого Идлиба». Как передает интернет-портал Step News Agency, ВКС РФ провели воздушную атаку позиций боевиков недалеко от города Кафр-Саджна с помощью беспилотников. Самолеты ВКС РФ также нанесли удары по позициям радикалов в районе поселка Джебла и на подступах к городу Маарет-ан-Нуман, о чем сообщает новостное агентство Masar Press Net. Информация о нанесенном джихадистам уроне в данный момент пока уточняется.

Провинция Хасака

Согласно информации Twitter-канала Rojava Network, в районе поселка Дербасия курдские радикалы убили солдата турецкой армии Халеда Хамада аль-Халафа и еще трех бойцов из союзных протурецких фракций, имена которых не были установлены. Ожесточенные бои продолжаются у деревни Махмудия, которая находится в окрестностях города Рас-аль-Айн, о чем сообщает медиаресурс Alk Habour 21. Ранее, курдские радикалы заявили, что взяли в плен 27 человек из числа союзного турецкой армии ополчения в результате длительной перестрелки под поселком Тель-Тамр.

Протурецкие ополченцы подорвали после зачистки склад боеприпасов и мин, брошенных курдскими радикалами. Склад был обнаружен утром в результате работ по расчистке окрестностей у Рас-аль-Айна от остатков боеприпасов курдских бандформирований, о чем сообщает портал Step News.



Корреспондент агентства ANHA сообщил, что боевики «Демократических сил» уничтожили военную машину турецкой армии в районе поселка Абу-Расин. Ранены и убиты несколько ополченцев, которые находились внутри автомобиля, когда его поразил снаряд, выпущенный из противотанковой ракетной установки.