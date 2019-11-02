Заявления Трампа о сирийской нефти нужно рассматривать на Генассамблее ООН - эксперт

В пятницу президент США Дональд Трамп выразил намерения вернуть американских солдат из Сирии на родину и заявил о том, что США не будут патрулировать границы САР. Однако, наряду с этим, Трамп отметил, что настроен на продление контроля США над нефтяными ресурсами страны. В истинных мотивах американского президента разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Прекращение огня (Турции в Сирии — Прим. ФАН) хорошо закрепилось. Мы сохранили (за собой – Прим. ФАН) нефть. Патрулировать границу в Сирии могут другие, откровенно говоря. И Турция <...> воевала там тысячи лет. Пускай они занимаются границей — мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину. Однако мы оставили в Сирии солдат, так как сохраняем за собой нефть. Мне нравится нефть. Мы сохраняем за собой нефть», — заявил Дональд Трамп в пятницу на пресс-подходе журналистов возле Белого дома.

По мнению политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук, доцента Владимира Шаповалова, этим заявлением американский президент признал факт кражи сирийской нефти, а также факт незаконного нахождения на территории суверенного государства американских войск.

«Судя по тональности высказывания, лидер США не видит в этом никаких проблем. Речь идет о том, что США в Сирии и множестве других стран грубо нарушают нормы международного права, даже имея наглость признаваться в этом и не видят при том никаких проблем. Соединенные Штаты оккупируют территорию суверенного государства (Сирию – Прим. ФАН) на протяжении достаточно длительного периода времени под якобы надуманным предлогом борьбы с международным терроризмом. При этом они эксплуатируют природные ресурсы данного государства, участвуют в прямо или косвенно в антиправительственных действиях, помогают деятельности боевиков, которые осуществляют военные действия против законного правительства», — утверждает эксперт.

Он акцентирует внимание на том, что это — целый комплекс грубых нарушений международного права и, по сути, военных и экономических преступлений, которые совершают США в отношении сирийского народа.

«Поэтому данное заявление нужно рассматривать как факт признания США оккупации, кражи нефти и констатации того, что Штаты будут осуществлять эти преступления и в будущем», — считает Владимир Шаповалов.

Политолог отметил, что подобного рода признания со стороны первого лица США должны стать предметом отдельного рассмотрения на Генассамблее ООН и Совбезе ООН, потому как речь идет не просто о мнении журналиста или общественного деятеля, а о словах, произнесенных руководителем государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что американцы незаконно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц.

Федеральное агентство новостей (ФАН) также неоднократно публиковало информацию об инцидентах с незаконным вывозом сирийской нефти США при помощи курдских бандформирований с 2017 года. С тех пор эти группировки, подконтрольные США, заняли нефтяные месторождения в Сирии по договоренности с ИГИЛ1. Минобороны и арабские СМИ в опубликованных расследованиях неоднократно приводили подробные маршруты движения нефтевозов из Заевфратья на север, в зону оккупации.

Боевики, связанные с террористической организацией «Рабочая партия Курдистана», получили от США партию оружия и создали организацию «Демократические силы Сирии» — они активно проявили себя в нелегальном вывозе сирийской нефти. В то же время курды SDF на оккупированных территориях подвергали террору местные племена в попытках починить население.

Напомним, Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич потребовал от Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша осудить действия правительства США, которое оккупировало территорию Сирии и фактически занимается воровством нефти, принадлежащей сирийскому народу. Фонд защиты национальных ценностей в лице Малькевича также обратился в МИД РФ с просьбой о созыве по инициативе РФ внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преступными действиями США в Сирии.

«США фактически установили в Сирии оккупационный режим. Нефть, которую США крадут в Сирии, принадлежит сирийскому государству, сирийскому народу. Но США открыто нарушают все международные нормы. Они говорят, что будут оказывать вооруженное сопротивление всем, кто попытается лишить их незаконного источника дохода, включая самих сирийцев, которым эта нефть принадлежит. США и подконтрольные им курдские боевики ничем не лучше для Сирии, чем ИГИЛ*. СБ ООН должен признать США агрессором и оккупантом, наложить экономические и политические санкции на США. Сирии необходимо обратиться в Международный Суд ООН и потребовать от США компенсаций за захват территории и незаконную добычу нефти, так как США нарушают Устав ООН, в частности п. 4 статьи 2 (Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций) и другие положения международного права», — говорится в тексте заявления.

1 Организация запрещена на территории РФ.