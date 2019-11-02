Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление в ноябре

1 315
0 Оставить комментарий

Россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление в ноябре

Москва, 2 ноября. Астронавты рассказали россиянам, когда можно будет наблюдать за редким явлением — прохождением планеты Меркурий по диску Солнца.

Транзит Меркурия — явление достаточно редкое. Оно случается 13-14 раз за 100 лет. Астронавты подчеркивают, что увидеть планету в течение дня почти невозможно из-за Солнца.

Необычное и редкое астрономическое явление можно наблюдать в ноябре в период с 15.36 до 21.04 по московскому времени. Жители столицы смогут увидеть прохождение планеты Меркурий по диску Солнца только в течение первого часа редкого астрономического явления. Однако специалисты отмечают, что транзит Меркурия невооруженным взглядом увидеть сложно, а через телескоп — очень опасно для зрения.

Необходимо использовать белый лист, который устанавливают обычно напротив окуляра. С помощью такого способа можно увидеть черный кружок, который будет медленно пересекать Солнце. Об этом пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили новую планету в Солнечной системе. Астронавты утверждают, что космическое тело из главного пояса астероидов Гигея соответствует всем параметрам для того, чтобы считаться новой карликовой планетой.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров