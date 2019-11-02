Россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление в ноябре

Москва, 2 ноября. Астронавты рассказали россиянам, когда можно будет наблюдать за редким явлением — прохождением планеты Меркурий по диску Солнца.

Транзит Меркурия — явление достаточно редкое. Оно случается 13-14 раз за 100 лет. Астронавты подчеркивают, что увидеть планету в течение дня почти невозможно из-за Солнца.

Необычное и редкое астрономическое явление можно наблюдать в ноябре в период с 15.36 до 21.04 по московскому времени. Жители столицы смогут увидеть прохождение планеты Меркурий по диску Солнца только в течение первого часа редкого астрономического явления. Однако специалисты отмечают, что транзит Меркурия невооруженным взглядом увидеть сложно, а через телескоп — очень опасно для зрения.

Необходимо использовать белый лист, который устанавливают обычно напротив окуляра. С помощью такого способа можно увидеть черный кружок, который будет медленно пересекать Солнце. Об этом пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили новую планету в Солнечной системе. Астронавты утверждают, что космическое тело из главного пояса астероидов Гигея соответствует всем параметрам для того, чтобы считаться новой карликовой планетой.