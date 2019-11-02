Суд арестовал охранника детсада в Нарьян-Маре, где убили шестилетнего мальчика

Нарьян-Мар, 2 ноября. Городской суд Нарьян-Мара арестовал на два месяца охранника детского сада, в котором был убит шестилетний мальчик. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Напомним, трагедия произошла 31 октября в детском саду «Сказка». Мужчина в состоянии алкогольного опьянения вошел в здание садика во время тихого часа и нанес одному из детей ножевое ранение, сообщает Infox.ru. От потери крови мальчик скончался.

Убийцу впустил в детский сад сотрудник частного охранного предприятия «Святогоръ», приняв злоумышленника за отца одного из детей. В отношении охранника было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека, пишет НСН. Кроме того, правоохранители возбудили дело по статье «Халатность» в отношении работников дошкольного учреждения.

По подозрению в убийстве был задержан 36-летний житель Нарьян-Мара. В ходе первого допроса мужчина сообщил, что убить ребенка ему приказали голоса в голове, пообещавшие вечную жизнь. По предварительным данным, подозреваемый имел проблемы с психикой и состоял на учете у нарколога. 1 ноября суд принял решение заключить предполагаемого убийцу под стражу, передает телеканал «360».