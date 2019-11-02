Врачи рассказали, чем опасна мода на короткие штаны зимой

Москва, 2 ноября. Врач-терапевт Людмила Лапа предостерегла россиян от ношения укороченных штанов в зимнее время. Слепое следование моде может повлечь за собой необратимые последствия для здоровья.

Голые щиколотки в минусовые температуры зимой могут привести к нарушению микроциркуляции крови, сообщает Deita.ru. В результате у человека возникнут проблемы с состоянием голеностопного сустава, пишет «Газета.ру». Также у человека ослабевает иммунитет, и организм не может бороться со многими болезнями, в том числе ОРВИ и гриппом.

«Если лимфоотток нарушен, то, естественно, у нас очень страдает иммунитет. Нарушение микроциркуляции — раз, нарушение иммунной системы — два, переохлаждение в чистом виде — три», — отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что мода на укороченные штаны пришла с Запада, где погодные условия сильно отличаются от российских реалий, сообщает телеканал «360». Поэтому щиколотки лучше оголять летом, а зимой полностью скрывать ноги от холодов.

Аналогичной точки зрения придерживается и врач-уролог Виктория Шадеркина, называя укороченные штаны «губительной модой для поколения», пишет ТАСС.

Ранее доктор медицинских наук Александр Карабиненко рассказал, какие последствия для организма человека несет в себе прогулка по улице без шапки в холодное время года.