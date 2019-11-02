Минобороны РФ объявило о старте приема заявок на фестиваль прессы «МЕДИА-АС»

Москва, 2 ноября. Министерство обороны России объявило о начале приема заявок на шестой всероссийский фестиваль прессы «МЕДИА-АС-2020».

В фестивале смогут принять участие журналисты, чьи работы посвящены деятельности Вооруженных сил России. Работы принимаются с 20 ноября 2019 года по 10 марта 2020 года.

Конкурс будет проходить в два этапа: окружной и финальный. Победители первого этапа получают право участвовать в финале конкурса.

«Победителями становятся те, кто проникся армейским духом, глубоко и вдохновенно отразил в своих творческих работах жизнь новой высокотехнологичной, мощной и боеспособной армии России», — говорится в сообщении МО РФ.

Награждение победителей пройдет в девяти номинациях: «Лучшие кадры», «Командный голос», «Сила слова», «Стиль жизни», «Проект специального назначения», «Молния», «Главный калибр», «На острие атаки», «Прорыв». Жюри рассмотрит текстовые материалы, радиопрограммы, информационно-развлекательные проекты и фотоработы.

Также Минобороны включило в список номинаций «Содружество», победителями этой номинации станут лучшие журналистское произведение и фоторабота, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.