Психолог объяснила, как отвечать по телефону, если от вас ждут слово «да»

Психолог объяснила, как себя вести, если вам звонят с незнакомого номера, провоцируя на определенные ответы. Ранее в СМИ и соцсетях появилась очередная страшилка, что, дескать, если звонят с незнакомого номера и задают невинные на первый взгляд вопросы, нельзя отвечать «да» и «я согласен/согласна».

Федеральное агентство новостей сообщало, что пользователи социальных сетей жалуются на новую разновидность странных телефонных звонков, похожих на мошенничество или спам. Людям звонят под видом социологических служб или каких-то фирм и задают невинные на первый взгляд вопросы, требующие подтверждения. При этом звонящие явно пользуются где-то добытыми базами данных: если звонок по стационарному телефону, они обычно правильно называют номер дома и квартиры, а также имя, отчество и фамилию того, кто там прописан.

Вот примеры вопросов:

— Это квартира номер такой-то? — Я беседую с (условным) Иваном Ивановичем Ивановым?

И так далее.

Если звонящие называют себя представителями социологической службы, они под видом опроса просят согласиться с каким-либо утверждением, с которым, как правило, трудно не согласиться. Условно говоря: «Согласны ли вы с тем, что пенсии неплохо бы увеличить?»

(Отметим, на возможность «поговорить» чаще клюют именно пожилые люди, которые бывают и доверчивы, и разговорчивы. Судя по всему, звонки рассчитаны именно на такую категорию абонентов.)

Согласно предупреждениям из Интернета, требование обязательно сказать «да» или «я согласен» может оказаться незаконным сбором биометрической информации, в данном случае образца голоса, что потом может быть использовано в мошеннических целях: например, от вашего имени переведут деньги или оформят какую-либо покупку. Никаких подтверждений реальности этих страшилок пока нет, но, по мнению психолога Марии Игнатьевой, как говорится, береженого бог бережет, и подстраховаться стоит.

В комментарии ФАН Мария дала несколько советов, как обезопасить нежелательные контакты, в том числе пожилых родственников, с чересчур любопытными абонентами.

«Во-первых, сразу дам совет: постарайтесь свести к минимуму беседы с теми, кто звонит не только якобы от имени каких-то банков (это явно мошенники), но и в менее явных случаях, когда вы чувствуете, что вас пытаются развести на деньги, — отметила психолог. — Предложения от имени «завода-изготовителя» «проверить ваши пластиковые окна», от имени условного «водосбора» проверить счетчики воды, провести бесплатное обследование в каком-то якобы работающем «по городской программе» медицинском центре — все это должно вас сразу насторожить».

По словам эксперта, за всеми этими предложениями, которые нередко озвучивают по телефону требовательным, не терпящим возражений тоном, с высокой долей вероятности скрываются мошенники, либо это агрессивная реклама, которой не все могут противостоять.

«Советую в таких случаях сразу класть трубку, а номер вносить в черный список, — говорит специалист. — Ну, а если вы готовы немного пообщаться, советую в разговоре сразу занять наступательную позицию. Не зря говорят: «Лучшая защита — это нападение». Вас спрашивают: «Это квартира такая-то?» — напористо отвечаете: «А, собственно, откуда у вас эта информация? Где вы ее получили?» Вас спрашивают: «Вы Марья Ивановна Иванова?» — не менее напористо отвечаете: «Назовите сначала ваши имя, отчество и фамилию». И так далее. По собственному опыту знаю, что телефонные мошенники чрезвычайно чувствительны к интонации и, как только понимают, что не на того напали, сами стараются побыстрее прервать разговор».

Особенно хорошо на мошенников действует жесткое требование указать, откуда они черпают информацию, отметила психолог.

Главная проблема в таких случаях с пожилыми родственниками, которых можно взять на испуг, предупреждает собеседница ФАН.