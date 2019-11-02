Составлен рейтинг самых жутких героев ужастиков

Москва, 2 ноября. Монстр из детской книги Бабадук занял лидирующую позицию в топе самых пугающих существ из фильмов ужасов. Соответствующий рейтинг составила британская газета The Independent.

На втором месте рейтинга оказался вурдалак из немого фильма 1922 года «Носферату. Симфония ужаса». Тройку лидеров замыкает вампир Номак из фильма «Блэйд 2» (2002). Также в топ-20 вошли монстры из «Гремлины» (1984), «Кинг Конга» (1933), «Лабиринта фавна» (2006), «Франкенштейна» (1931), «Дрожи земли» (1990) и даже Рэндалл из «Корпорации монстров» (2001). Последнее место заняли инопланетяне из «Чужого» (1979).

Ранее сообщалось, что фильм Стэнли Кубрика «Сияние» признан самым страшным ужастиком. На второй строчке расположилась «Техасская резня бензопилой». А тройку самых страшных хорроров замыкает фильм под названием «Ребенок Розмари». Советская экранизации повести Николая Гоголя «Вий», снятая в 1967 году, также вошла в список 100 самых страшных фильмов ужасов по версии американского издания IndieWire. Лента заняла 89-ю строчку в рейтинге. Также в топе оказались следующие ужастики: «Изгоняющий дьявола», «Психо», «Нечто» и «Ночь живых мертвецов».

Эксперты портала Screen Rant составили рейтинг самых страшных ужастиков минувшего года. Самым страшным фильмом была признана «Реинкарнация» Ари Астера. На втором месте расположился фильм «Тихое место» Джона Красински,а на третьем — «Суспирия».