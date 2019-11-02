Роскосмос не откажется от ракет-носителей «Ангара». События дня. ФАН-ТВ

Роскосмос не откажется от ракет-носителей «Ангара». Их серийный выпуск, по планам госкорпорации, планируется в 2023 году на базе Производственного объединения «Полет», дочерней структуры «Центра им. Хруничева». Сейчас «Ангара», которая готовится полностью сменить «Протоны», ждет новых летных испытаний. Чуть ранее СМИ сообщили о том, что Роскосмос разорвал контракт с «Центром Хруничева» на производство ракет, предположительно, из-за частого срыва сроков. Ожидалось, что именно «Ангара» выведет на орбиту российские спутники «Гонец-М», они по-прежнему готовятся к запуску в 2021 году, но теперь «под крылом» проверенных ракет «Союз-2». Впрочем, как выяснилось, от «Ангары» Роскосмос отказался лишь временно.

В районе Сектора Газа вновь звучат сигналы воздушной тревоги. ВВС Израиля нанесли авиаудар по объектам палестинского движения ХАМАС. Под прицел бомбардировщиков попала военная инфраструктура. По заявлениям израильской армии, эти меры — ответ на обстрелы со стороны Палестины (за последние дни ПВО «Железный купол» перехватила около 10 ракет). Впрочем, взаимные атаки в этом регионе совсем не новость даже на фоне затишья, которое здесь периодически возникает. Истоки конфликта ведут к арабо-израильским войнам прошлого века, но столкновения на границе Сектора Газа, увы, длятся до сих пор.

А вот на Махачкалу обрушилась непогода. Проливные дожди со снегом затопили город и вызвали масштабный транспортный коллапс. Многочисленные кадры разгула стихии в соцсетях публикуют местные жители. И, словно обильных осадков было недостаточно, грязевые потоки фонтаном бьют из-под земли. Для пешеходов и автомобилистов прогулка по столице Дагестана стала водным приключением: машины, двигаясь почти вплавь, превратились в корабли, а дороги в реки. По прогнозам синоптиков, такая погода в Махачкале сохранится как минимум до конца дня.

В Кемерово потушили крупный пожар

Тем временем сотрудники МЧС столкнулись с крупным пожаром в Кемерово. Утром здесь загорелся комплекс по переработке мусора. Жертвой происшествия стал один человек. Изначально в соцсетях появились сведения, что пожар начался в здании ООО «Химпрома», хотя на самом деле, как уточнили в МЧС, речь идет о «Сибирском центре утилизации». Огонь почти целиком охватил постройку, а затем перебросился на прилегающий склад. По предварительным данным, виной тому — неосторожность рабочих при разгрузке контейнеров с отходами.

«На момент прибытия был сильный ветер, было интенсивное горение. Для тушения потребовалось 15 основных единиц техники и 5 спецтехники запрашивали. Площадь пожара порядка 800 м²», — сказал Малхаз Чалаташвили, начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Кемеровской области.

На место ЧП выехали свыше 80 человек, открытый огонь удалось потушить примерно за 2,5 часа. Точные причины пожара оперативникам еще предстоит выяснить.