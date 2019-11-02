Названы самые популярные автомобили у корпоративных клиентов в России

Москва, 2 ноября. Самым популярным автомобилем среди корпоративных клиентов в России является немецкий седан Volkswagen Polo. Эксперты также озвучили остальные модели машин, которые попали в список востребованных автомобилей среди юрлиц.

Согласно данным портала «Авто.ру», 11,6 тыс. Volkswagen Polo были зарегистрированы на юридические лица с января по сентябрь 2019 года. Этот показатель на 67% выше, чем тот, который был зафиксирован в этот же временной промежуток в прошлом году.

Вторую строчку в списке самых популярных авто для корпоративных клиентов занимает Lada Largus. Отечественный автомобиль находится в распоряжении 9,6 тыс. компаний.

Замыкает тройку лидеров японский седан бизнес-класса Toyota Camry с показателем 7 тыс. машин.

Kia Rio, которая является самой популярной иномаркой среди частных клиентов, в корпоративном рейтинге показала отрицательную динамику продаж. За первые три квартала машину приобрели 6 тыс. организаций (-12%).

Также у компаний популярностью пользуются Skoda Octavia и Hyundai Solaris. Первую модель автомобиля приобрели 5,6 тыс. организаций, а вторую — 5,5 тыс. компаний.