В Совфеде назвали паранойей призыв украинского политика к ракетному удару по АЭС РФ

Москва, 2 ноября. Предложение украинского политического эксперта Тараса Загороднего лишь смесь паранойи и ностальгии по атомному оружию, считает член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Парламентарий написал в Facebook, что украинские ракеты не смогут добраться до российских атомных электростанций в любом случае, а Киеву стоит отдавать себе отчет в принимаемых решениях.

«Российские АЭС защищены сверхнадежно, и любая ракета, запущенная в их сторону, будет перехвачена. Здесь даже обсуждать нечего», — подчеркнул Клинцевич.

Член Совфеда РФ также сообщил, что украинским спецслужбам необходимо реагировать на подобного рода заявления политиков.

«Факт, что такие идеи — смесь паранойи с ностальгией по атомному оружию – все-таки кому-то приходят в голову, требует определенной реакции соответствующих украинских служб, — отметил российский парламентарий.

Также Клинцевич выразил мнение, что такие вбросы необходимо отслеживать в общем потоке информации и удалять. В противном случае заявление Тараса Загороднего можно расценить как разжигание ненависти к соседней стране.

Ранее украинский политолог призвал Украину наладить производство ракет с дальностью до двух с половиной тысяч километров. Загородний предложил запустить снаряды по российским АЭС, тем самым вызвав «ядерный взрыв».

Российский эксперт Александр Шерин сообщил Федеральному агентству новостей, что подобного рода заявление вызывает только «удивление и чувство неловкости».