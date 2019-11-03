Городской совет Алеппо очистил древнюю цитадель в рамках Национального дня экологии

Дамаск, 3 ноября. Городской совет Алеппо в сотрудничестве с рядом гражданских властей провел кампанию по очистке рва вокруг исторической цитадели города в рамках серии мероприятий, посвященных защите экологии. Эти мероприятия проходят по всей стране в связи с празднованием Национального дня окружающей среды в Сирии. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Сотрудники городского совета Алеппо вывезли с территории цитадели все обломки, мусор, а также провели уборку объектов, которые были почти полностью уничтожены после многочисленных атак террористических организаций.

Ахмед Ясин, заместитель главы исполнительного аппарата провинциального совета Алеппо, в комментарии ФАН сказал, что данная кампания нацелена на районы, которые находились под контролем террористов до освобождения города сирийской правительственной армией в 2016 году.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ясин рассказал, что часть мусора образовалась из-за того, что руководство археологической постройки не занималось выбросом отходов в специально отведенные места. В данный момент районе наблюдается большая явка посетителей, которые приходят к цитадели, чтобы провести время в кафе, которое располагается возле замка.

Директор по охране окружающей среды в Алеппо Мохамед Саид Нафус также заявил, что защита окружающей среды является обязанностью каждого члена общества.

Ранее сообщалось, что Национальный музей в городе Алеппо открылся и готов принять гостей. В музее уже закончились все реставрационные и ремонтные работы, кроме того, ему вернули артефакты, которые хранились в безопасных местах во время атак террористов.

Отметим, что во время вооруженного конфликта музею Алеппо был нанесен значительный материальный ущерб, в ходе нападений боевики использовали ракеты и минометные снаряды. В итоге строительной конструкции музея был нанесен серьезный ущерб, была частично разрушена его бетонная кровля, а также двери и окна.