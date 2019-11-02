Фадеев прокомментировал слухи об отношениях с Серябкиной

Москва, 2 ноября. Российский продюсер Максим Фадеев рассказал об отношениях с бывшей участницей популярной группы Serebro Ольгой Серябкиной.

В интервью шоу «Алена, блин!» он заявил, что не состоит в отношениях с певицей. По словам Фадеева, Серябкина точно также сейчас ушла в свободное плавание.

«Что же мне ее не оставить тогда? У нее есть давно своя жизнь, в том числе личная, и я не вправе о ней говорить. Я не вправе говорить о личной жизни своих артистов», — объяснил продюсер.

Он заметил, что подобные слухи о возможном романе начали распускать те, кто хотел «отомстить» за то, что не стали его музами. Подобные сплетни повредили отношениям продюсера с женой и певицы с молодым человеком.

«Мы должны были объясняться перед близкими. Слава Богу, что наши близкие умны», — заявил Фадеев.

Продюсер назвал Серябкину «настоящим солдатом», который за все годы работы ни разу не опоздала и никого не подвела. Она иногда даже писала тексты для артистов, которые потом поливали ее грязью, рассказал Фадеев. По его словам, Ольга изначально была лидером группы Serebro, а Лена Темникова «просто стояла посередине».

«Она писала песни, английские тексты, русские тексты, она участвовала постоянно в процессе создания клипов. Она была полноценным сопродюсером», — сказал Фадеев.

Напомним, экс-участница Serebro Елена Темникова минувшим летом рассказала о романе Серябкиной и Фадеева. Артистка заявила, что неоднократно заставала продюсера и Серябкину вдвоем. Темникова призналась, что ей было очень стыдно, когда она случайно заходила в комнату и видела их. Экс-солистка группы отметила, что они постоянно прятались как дети.

Серябкина прокомментировала слухи об интимной связи с Фадеевым в передаче Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».