СМИ сообщили об улучшении состояния Заворотнюк после удаления опухоли

Москва, 2 ноября. Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, предположительно, диагностировали рак мозга последней стадии, улучшилось после очередной операции. Об этом пишут СМИ.

По словам знакомых звезды «Моей прекрасной няни», актриса перенесла операцию по удалению опухоли. Сейчас Заворотнюк проходит реабилитацию в одной из московских клиник. Также друзья артистки рассказали, что она чувствует себя хорошо, улыбается и даже плавает в бассейне. По словам врачей, такой исход можно назвать чудом, поскольку подобные случаи встречаются один раз на 100 тысяч.

Напомним, сообщения о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому (опухоль мозга) появились в СМИ около двух месяцев назад. Болезнь звезды «Моей прекрасной няни» обрастает все большим количеством слухов, поскольку семья актрисы не дает никакой официальной информации по поводу здоровья Заворотнюк. Единственным подтверждением того, что Заворотнюк действительно проходит лечение, стал пост в официальном Instagram-аккаунте, пишет РИАМО. Родные актрисы сообщили, что она не впадала в кому и не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, как передавали СМИ, однако диагноз артистки так и не назвали.

Недавно супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился на публике. Он выступил в Петербурге в рамках мюзикла на льду, поставленного олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. После шоу Чернышев пришел на пресс-конференцию для общего фото, однако на вопросы журналистов не ответил, сообщает телеканал «360».

В связи с молчанием семьи Заворотнюк многие россияне перестали верить, что на действительно чем-то больна. Кроме того, ранее скандальный блогер Лена Миро предположила, что ситуация вокруг болезни актрисы может быть лишь пиар-кампанией, пишет Infox.ru.