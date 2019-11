США проиграли войну «Северному потоку — 2», заявили СМИ

Москва, 2 ноября. США проиграли войну «Северному потоку — 2» в связи с получением компанией-оператором проекта Nord Stream 2 разрешения от Копенгагена на строительство трубопровода в территориальных водах Дании, пишет Bloomberg.

Обозреватель издания Леонид Бершидский отметил, что выдача Данией соглашения на реализацию «Северного потока — 2» ликвидировала все замыслы Вашингтона по остановке проекта, и теперь никакие санкции не спасут США от запуска российского газа по трубопроводу.

