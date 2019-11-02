США проиграли войну «Северному потоку — 2», заявили СМИ

Москва, 2 ноября. США проиграли войну «Северному потоку — 2» в связи с получением компанией-оператором проекта Nord Stream 2 разрешения от Копенгагена на строительство трубопровода в территориальных водах Дании, пишет Bloomberg.

Обозреватель издания Леонид Бершидский отметил, что выдача Данией соглашения на реализацию «Северного потока — 2» ликвидировала все замыслы Вашингтона по остановке проекта, и теперь никакие санкции не спасут США от запуска российского газа по трубопроводу.

«Дания сняла свой блок на строительство российского газопровода, теперь уже слишком поздно, чтобы санкции сработали», — заявил Бершидский, говоря об упущенном времени США.

Denmark's permit for Nord Stream 2 means the U.S. no longer has time to halt the Russian pipeline with sanctions https://t.co/I8IrePxal1 via @bopinion — Leonid Bershidskiy (@Bershidsky) 1 ноября 2019 г.

На днях Дания, которая оставалась единственной страной, от которой Nord Stream 2 требовалось получить разрешение на строительство «Северного потока —2», дала согласие на прокладку трубы в своих территориальных водах. Германия, Швеция и Финляндия еще в прошлом году одобрили реализацию проекта, Дания была последней страной, которая тянула с выдачей разрешения.

«Северный поток — 2», который пройдет через Балтийское море, соединив Германию и Россию, планируют достроить в этом году. За строительство трубы выступили страны, заинтересованные в бесперебойных поставках газа. Противниками «Северного потока — 2» являются США и Украина.

Американская сторона хочет поставлять европейским странам свой сжиженный природный газ, который в разы дороже российского. Киев в свою очередь боится потерять доходы от транзита. После оглашения Данией решения по «Северному потоку — 2» глава украинского «Нафтогаза» заявил, что Киев ожидал такого решения.