Участник Евровидения провалился на прослушивании шоу «Голос»

Москва, 2 ноября. Исполнитель из Белоруссии Руслан Алехно, ранее выступавший на международном конкурсе Евровидение, провалился во время слепого прослушивания российского песенного шоу «Голос».

Мужчина исполнил перед жюри песню «Подбери музыку» композитора Раймонда Паулса на стихи Андрея Вознесенского. Ранее эту лирическую композицию исполнял эстонский певец Яак Йоала, пишет «Газета.ру».

В результате, никто из жюри не повернулся к белорусскому певцу. Когда артистка Полина Гагарина увидела, кто выступал перед ними, она испытала шок. Дело в том, что певица давно знакома с Алехно.

«Потрясающий певец. Я не знаю, почему я тебя не узнала. Прости меня», — извинилась перед конкурсантом Гагарина.

Певец Сергей Шнуров и композитор Константин Меладзе объяснили свое решение не брать Алехно в команду тем, что их не впечатлило его исполнение композиции.

«Совокупность вас и этой песни привела к абсолютно ресторанному пению. Такое пение совсем неплохо, но оно подразумевает, что слушать такую музыку надо выпившим. Это так шаблонно, — жестко высказался в отношении певца Константин Меладзе.

Бывший участник группы «Браво» Валерий Сюткин заступился за Алехно, указав, что «никакого ресторана не почувствовал», однако его тоже не воодушевило выступление белорусского исполнителя.

После выступления Алехно признался, что решил пройти слепые прослушивания в песенном конкурсе, чтобы в старости не жалеть об упущенной возможности участия в проекте.

Руслан Алехно дошел до полуфинала Евровидения в 2008 году с песней «Hasta la Vista», но войти в число финалистов соревнований не смог.