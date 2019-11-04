Социальный коллапс назревает в Анапе из-за срыва сроков строительства детских садов

Санатории, дома отдыха, детские лагеря, минеральные грязи, теплый песок и несравненное Черное море. Это — курортная жемчужина России — Анапа. Довольны ли местные жители социальной инфраструктурой и следят ли власти города-курорта за исполнением госкоконтрактов? В рамках инициативы «Город N» вместе с «ревизорами» Общероссийского народного фронта это попыталась выяснить съемочная группа Федерального агентства новостей.

В августе в школе № 6 должен был заработать блок начального образования на 400 мест. Наступил ноябрь, но в здании за 218 млн рублей до сих пор не остеклены окна, помещения пустуют. Во дворе орудует строительная техника. А ведь новый корпус уже в этом учебном году мог разгрузить переполненное учреждение, построенное в 1987 году.

Скорее всего, школа рассчитана не более, чем на 800 мест. Сегодня здесь 2021 учащийся, из которых 884 ходят в 1-4 классы.

«В прошлом году пошло семь первых классов. Набрали 220 учеников. В этом году семь первых классов пришло, это еще 210 человек. То есть на сегодняшний момент первые и вторые классы — это 430 учеников. А еще есть третьи и четвертые», — обеспокоена активист проекта ОНФ «За честные закупки» Полина Калашникова.

Учебный корпус не сможет вместить всю начальную школу и, скорее всего, будет работать в две смены, считают эксперты ОНФ. Срыв сроков работ в буквальном смысле создает в городе социальный коллапс. Общественники подозревают власти города и подрядчика ООО «Архстройсервис» в сговоре.

«Мы наблюдаем историческую связь между победителем аукциона и заказчиком, а также между двумя участниками. Это один из признаков возможного сговора. Всю информацию по закупке мы направим в ФАС», — заявил корреспонденту ФАН эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Горюханов.

Победитель аукциона и второй его участник тоже могут быть знакомы, предполагают эксперты ОНФ. Информацию по закупке общественники направили в ФАС.

«Мы обратимся в администрацию Краснодарского края и прокуратуру с просьбой проверить ход строительства этого здания», — сказал Валерий Горюханов.

Число детсадовцев в Краснодарском крае растет день ото дня. В этом году в третий по количеству жителей регион страны переехало 26,5 тысяч человек, в прошлом — 38,2. По информации пресс-службы региональной администрации, чтобы ликвидировать очереди, в Кубани нужно построить 249 детских сада на 300 мест: 73 в Краснодаре, 56 в Сочи, 54 в Новороссийске и 37 в Анапе.

На улице Крымская по соседству со зданием управления по делам семьи и детей администрации города Анапа строители пытаются завершить реконструкцию детского сада. По документам, старый корпус был снесен, новый должен был принять 80 малышей в начале этого года.

Детский сад закрыли на ремонт в феврале 2015 года. В сентябре этого — объект посетил мэр Анапы Юрий Поляков. Строители доложили, что работы в здании окончены. Однако разноцветный фасад по-прежнему скрыт за высоким забором. Входная дверь открыта.

«Да, мы вышли немного за сроки действия контракта. Но это не говорит, что подрядчик не будет выполнять своих обязательств по завершению строительства, — заверила корреспондента ФАН и.о. заведующего детского сада № 2 «Орленок» Юлия Сафронова. — Мы ждали, когда согласуют место и построят станцию электроснабжения детского сада. Ее достроили, ввели в эксплуатацию, сейчас мы проходим проверку и запускаем учреждение».

По мнению эксперта в сфере строительно-монтажных работ Александра Юрковского, реконструкция здания выполнена некачественно.

«Мы видим, что фасад и оконное обрамление наложены нахлестом, хотя они делаются зарезкой и укладываются стык в стык. То есть, по большому счету, работы, скорее всего, велись низкоквалифицированным персоналом», — считает он.

9 ноября 2017 года строительная компания «Конкурент» вошла в Реестр недобросовестных поставщиков. А 10 апреля 2018 года администрация Анапы подписала с ней контракт на 40,6 млн рублей всего на 9 месяцев. При этом, согласно проекту, работы рассчитаны на 24. Признак ограничения конкуренции налицо.

«Есть много строительных фирм, которые могут реконструировать это здание. Они оценивают, что понадобится примерно два года. Заказчик говорит: «Мне нужен меньший срок». Соответственно, на этот конкурс приходят не добросовестные подрядчики, а те, кто, возможно, знает, что будут продлены сроки, заказчик пойдет навстречу и, возможно, будет дополнительное финансирование», — пояснил Валерий Горюханов.

В хуторе Воскресенский детский сад на 140 мест собираются достроить к 15 ноября. Строители спешно обустраивают фасад и помещения — в самой Анапе такой активности могут только позавидовать.

«Мы сейчас занимаемся креплением проводов, далее будем устанавливать пожарную сигнализацию и ее программировать и настраивать», — сообщил корреспонденту ФАН инженер пожарной сигнализации Владимир Ярцев.

Типичная история для российской глубинки: сроки строительства истекают, но работы выполнены только наполовину. Ни асфальта, ни беседок, ни игровых комплексов с горками и песочницами здесь до сих пор нет.

«Хутор не маленький, и потребность в детских садах большая. В близлежащих населенных пунктах тоже. В Анапу даже возят, потому что мест нет! Детские сады переполнены, говорит Полина Калашникова. — Особенно большая нехватка для детей от полутора до трех лет — ясельная группа. Смею предположить, что данное учреждение будет посещать больше, чем 140 детей».

Проектом предусмотрен забор, два навеса с фундаментами, 137 деревьев и 1463 кустарника. На все про все у рабочих осталось две недели. Из-за спешки сотня бюджетных миллионов может попросту уйти коту под хвост.

«Здесь используется разнородный щебень, — комментирует качество работ эксперт ОНФ по строительству Дмитрий Барабашов. — В любой дорожной одежде он должен быть однородный. А здесь еще мы видим большое количество строительного мусора. Чтобы соблюсти все конструктивные требования по дорожной одежде, материал придется менять. На то, чтобы сделать это качественно, при наличии хорошей погоды, уйдет порядка двух месяцев».

Общественники не исключают, что местные власти сымитировали конкуренцию во время госзакупки, и объект достался «нужному» подрядчику».

«Здесь тоже очевидна историческая связь — между подрядчиком и администрацией Краснодарского края, — говорит Валерий Горюханов. — Руководитель и учредитель подрядчика ранее был главой организации, подведомственной через несколько учреждений администрации Краснодарского края. Заказчик, возможно, будет благосклонен в продлении сроков ввода в эксплуатацию этого объекта. Тогда, предположительно, 15 ноября этот объект не будет сдан и санкции не будут применены».

Территория нового кладбища в станице Гостагаевская больше напоминает заброшенный участок для фермерской техники. За 3,5 млн рублей местные власти уложили хлипкий асфальт, соорудили странный забор и более-менее нормальную площадку для парковки. Про съезд с трассы и подъезд к воротам, правда, забыли.

Забор у нового кладбища строители решили установить буквой «П», то есть граница территории с одной стороны открыта. Впрочем, открыт и сам вход в него. Общественники замеряют линейкой толщину асфальта.

«Она должна быть девять сантиметров, а по факту где-то семь-восемь», — говорит активист проекта ОНФ «За честные закупки» Станислав Иванченко.

Очевидно, подрядчик решил сэкономить на количестве материала и не доложил бетона.

«Высота бортового камня не соответствует нормативам. Уровень асфальта должен быть по вот этой фаске, — показывает на линию излишка эксперт ОНФ по строительству Дмитрий Барабашов. — Основание явно просело, так как было недоуплотнено. Под грузом асфальтоукладочной техники слой дорожной одежды просел. Соответственно, мы видим этот результат».

По мнению Валерия Горюханова, 3,5 млн рублей могло объективно не хватить на весь объем работ.

«Мы обратились в прокуратуру, чтобы были взяты керны и была сделана кспертиза качества проведенных работ и используемых строительных материалов», — сказал он.

Жители села Бужор Анапского района ждут — не дождутся открытия нового Дома культуры. Строительство должно было завершиться в сентябре, но рабочие до сих не справились со внутренней отделкой помещений и пожарной сигнализацией. Во дворе весь мусор свален в кучи.

«Сделан отвод ливневых стоков с кровли, но он не завершен — вода стекает прямо на отмостку. Есть коммуникационные лотки, но они закрыты паллетами и кусками металлочерепицы», — констатирует Александр Юрковский.

По словам эксперта, производитель работ нарушил технику безопасности, и заказчик плохо контролирует производителя работ».

«Нарушены сроки контракта, да, я не отрицаю, — признает проблему директор МБУК «Анапская ЦКС» Светлана Хижняк. — В связи с тем, что, когда подрядчик зашел на объект, при демонтаже были выявлены дополнительные неучтенные работы в проекте: усиление кровельных балок и потолок. Пришлось отдельно составлять проектную документацию и делать новую экспертизу».

Почему социальные объекты не готовы, и кто в ответе за сорванные сроки строительства — предстоит выяснить региональной прокуратуре.

«Мы сейчас с вами обнаружили факты нарушения закона. Возможно, привлекут контролирующие органы, возможно, оценку будет давать ФАС. Возможно, органы прокуратуры будут проводить проверку. Нужно на это все оценить, провести проверки, выйти на объект, посмотреть документацию и делать соответствующие выводы, кто виноват», — сказал корреспонденту ФАН прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Краснодарского края Сергей Грызунок.

Всего в Анапе и Анапском районе Краснодарского края общественники обнаружили сомнительные закупки на сумму 383,7 млн рублей.