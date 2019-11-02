Кемерово, 2 ноября. Серьезный пожар произошел в центре утилизации в Кемерово, есть жертвы. Видео с места ЧП появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Информация о пожаре в Кемерово на улице 1-я Стахановская поступила в МЧС 2 ноября около 05.40 по московскому времени. На место незамедлительно отправились пожарные, которые обнаружили, что здание ООО «Сибирский центр утилизации» объято пламенем.

На момент прибытия первых подразделений МЧС горело два здания и утилизационный материал. Пожару был присвоен второй номер сложности. В 06.34 пожару присвоили третий ранг. Работу осложнял сильный ветер.

Общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров. На месте ЧП работали 83 человека и 26 единиц специальной техники. В одном из зданий спасатели обнаружили тело человека, личность которого в настоящее время устанавливается.

Пожарным удалось локализовать пожар в 07.46 по московскому времени, около 08.00 началась ликвидация открытого горения. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Специалисты выясняют точную причину пожара.