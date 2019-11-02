Операция Турции против курдских боевиков вернула мир и порядок на север Сирии

Анкара, 2 ноября. Мирные жители Сирии возвращаются домой в города Телль-Абьяд и Рас-аль-Айн, освобожденные от гнета вооруженных бандформирований курдов. Об этом сообщил турецкий полковник Олджай Денизер.

Антитеррористическая операция «Источник мира» вернула порядок и мир в сирийские города, отметил военный во время выступления на пресс-конференции в Минобороны Турции.

«Наконец, наши сирийские братья, выгнанные из собственных домов, возвратились обратно», — цитирует REGNUM слова Денизера.

Полковник отметил, что во время турецкой военной операции террористы и «ряд известных источников» пытались дезинформировать местное население и общество в целом, но им не удалось достичь в этом успехов.

Курдские бандформирования покинули часть городов, прекратив террор мирного населения. Эксперт отметил, что Анкара взяла под контроль разграбленные боевиками территории.

«Велись работы по оказанию населению первой помощи, предоставлению еды, питья и воды для бытовых нужд, обеспечению его электроэнергией, чтобы вернуть его жизнь в нормальное русло», — подчеркнул представитель Минобороны Турции.

9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии. Основной целью военного мероприятия было обезопасить приграничную зону от влияния курдских боевиков и террористов ИГ1 (организация запрещена в РФ). Результатом операции Анкара видела создание зоны безопасности для местного населения.

Курдские бандформирования захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с «Исламским государством»1. Но в действительности курдские радикалы захватили власть на землях суннитов и притесняли местное население, а также включили в свои ряды террористов.

22 октября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, в котором регламентирован порядок патрулирования турецко-сирийской границы военной полицией России и турецкой армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.