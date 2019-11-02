Российская военная полиция патрулирует северную часть провинций Алеппо и Ракка

Дамаск, 2 ноября. В соответствии с соглашением, достигнутым президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, российская военная полиция провела патруль вдоль сирийско-турецкой границы в северо-восточной части провинции Алеппо и на линиях соприкосновения в северной части провинции Ракка. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Как стало известно, российский конвой отправился со своего поста в городе Айн-аль-Араб в северо-восточной части Алеппо и проехал вдоль государственной границы для наблюдения за соблюдением режима прекращением огня. Основная задача российской военной полиции — обеспечить, чтобы все стороны соблюдали мировое соглашение после того, как курдские боевики из «Демократических сил Сирии» покинули этот район.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий.

Российская военная полиция также провела патрулирование линии связи между сирийской армией и силами турецкого режима, позиции которых расположены в ряде городов и населенных пунктов к северу от района Айн-Исса в северной части Ракки.

В конце октября российская и турецкая сторона подписали меморандум, который предполагает беспрецедентные меры, позволяющие остановить огонь на всей территории северо-восточной САР. В среду, 23 октября, на сирийско-турецкую границу прибыла российская военная полиция, а также сирийские пограничники. После окончательного вывода курдских радикалов российские и турецкие военные начали совместное патрулирование на границе.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция продолжает патрулирование на севере Сирии. В данный момент войска расположились в районе от Аль-Кахтании к востоку от Камышлы до Дарбасии на западе провинции Хасака. Совместные турецкие и российские патрули начались в пятницу, 1 ноября.