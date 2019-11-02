Заявление Макрона об «украинских бандах» назвали плохим знаком для Зеленского

Европа все больше устает от Украины — от ее экономических и политических проблем, от наплыва украинских гастарбайтеров, злоупотребляющих безвизовым режимом, и, безусловно, от позорящих страну выходок националистов, считают эксперты.

Поэтому резкое высказывание президента Франции Эммануэля Макрона по поводу «украинских банд» — это очень серьезный и плохой сигнал для президента Украины Владимира Зеленского, как бы ни пытались смикшировать неловкую ситуацию в Париже, считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В субботу стало известно, что МИД Украины пригласил посла Франции, чтобы тот разъяснил слова Эммануэля Макрона по поводу «украинских банд». Днем ранее французский лидер в интервью журналу Valeurs Actuelles, высказываясь по поводу незаконной миграции, сказал, что он, как президент, отдает предпочтение легальным мигрантам из африканских стран, «вместо нелегальных украинских или болгарских банд».

По мнению Алексея Журавко, заявление Макрона — серьезный звонок для Киева, тем более, что ранее в Европе, в том числе во Франции, неоднократно критиковали Украину за неспособность призвать к порядку местных националистов.

«Это позор для Украины, если уже Макрон делает такие заявления, — отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это показывает, что Зеленский не контролирует ситуацию и идет по пути своего предшественника (экс-президента Украины Петра Порошенко) и всей этой банды, которая в течение пяти лет грабила Украину».

По мнению Журавко, последний конфликт между Киевом и Парижем — еще один знак того, что Европа будет все сильнее отдаляться от Украины.

«Еще раз повторю — это очень плохой знак для Зеленского», — подчеркнул собеседник ФАН.

Катастрофической считает массовую миграцию украинцев на заработки в другие страны экс-депутат Рады Владимир Олейник.

«Из нормальной страны люди не побегут, а то, что украинцы правдами и неправдами стремятся уехать, — знак того, что власти Украины ничего не делают, чтобы создать людям приемлемые условия для жизни, для нормальной работы с достойным заработком дома», — отмечает политик в комментарии ФАН.

Эксперты подчеркивают, что, хотя недоразумение между Парижем и Киевом было в конце концов разрешено, это не отменяет проблем, накопившихся в отношениях Украины с Европой.

Как сообщают СМИ, вызванный в МИД Украины французский посол Этьен Де Понсен заявил, что у Парижа нет претензий к украинцам во Франции. Украинское внешнеполитическое ведомство таким объяснением удовлетворилось и сделало устраивающий всех вывод, что слова Макрона были вырваны из контекста. Официальные лица обеих стран подтвердили взаимопонимание и отсутствие проблем между Парижем и Киевом.

Однако проблемы в отношениях с европейскими странами у Украины есть, и скрывать это получается все хуже. Так, в Таллине всерьез заявляют, что готовы рассмотреть вопрос о лишении украинцев безвизового режима при въезде в Эстонию, поскольку граждане Украины злоупотребляют этой возможностью для нелегальной работы в этой балтийской стране. Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме ранее заявлял, что трудовые мигранты с Украины «отбирают работу у эстонцев», создавая напряжение на рынке труда. Тем не менее, пока Эстония не приняла решение об отмене безвиза для украинцев, но, по мнению экспертов, это тоже серьезное предупреждение для Киева.

Летом прошлого года Европейский союз ввел безвизовый режим для Украины, согласно которому граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Безвиз, которым так гордились в Киеве, предполагает исключительно туристические поездки, однако граждане Украины используют эту возможность для нелегальной работы в европейских странах. Основная масса украинских гастарбайтеров ищет работу в соседней Польше, не забывая, впрочем, и о других странах ЕС.