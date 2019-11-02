Сирия, 2 ноября. США строят новую военную базу в Дейр-эз-Зоре. Курдские боевики перезанимают ряд поселков на севере Хасаки и, по неподтвержденным данным, взяли в плен 27 человек из протурецкого ополчения. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точеченые удары по линиям обороны и укрепления джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами на северо-востоке Латакии, по неподтвержденным данным, потеряли несколько человек.

Курдские вооруженные группировки: заняли несколько поселков на севере Хасаки и захватили в заложники 27 бойцов из числа протурецкого ополчения.

ВС Турции и союзные силы: в Хасаке потеряли 27 человек, обмениваются ударами с курдскими боевиками у поселка Тель-Тамр.

Международная коалиция: в Дейр-эз-Зоре приступила к строительству новой военной базы.

Провинция Латакия

В северо-восточной части провинции в горных районах по-прежнему отмечаются ожесточенные боестолкновения между отрядами джихадистов и правительственной армией САР. Боевики вооруженной оппозиции через подконтрольные им медиаресурсы распространяют заявления о ликвидации в районе города Кабана и на склонах Курдских гор ряда военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) и бронетехники, как передает местный источник в сети Twitter Mohmas Rasheed. Официальные источники пока что не подтвердили потерь сирийской армии. Ранее отмечались обстрелы позиций правительственных сил со стороны джихадистов в районе населенных пунктов Акко, Тель-Раша и Зувейкат. Жертв среди сирийских военнослужащих не было. Отметим, что горные районы на востоке провинции несколько лет являются местами ожесточённых боевых действий между армией и боевиками «Тахрир аш-Шам» и других группировок «умеренной оппозиции».

Провинция Дейр-эз-Зор

Силы международной коалиции вновь разворачивают свои подразделения к северо-востоку от административного центра провинции города Дейр-эз-Зор. В районе уже начаты подготовительные работы и стало известно о грядущем строительстве новой военной базы США, как сообщает медиаресурс Deir Ezzor 24. Ранее глава оборонного ведомства США Марк Эспер подтвердил планы Вашингтона и дальше контролировать оккупированные районы Сирии, богатые нефтью, заявив, что оккупация территории Сирии необходима для «защиты» от террористов «Исламского государства»1, а также для обеспечения доступа курдских боевиков к нефтяным полям. Часть доходов с нефти США также тратит на финансирование курдских террористических формирований SDF. По информации источника, в районе прибыл военный конвой, территорию будущей базы также посетила делегация советников США.

Провинция Идлиб

Сообщается, что ВКС РФ выпустили несколько ракетных снарядов, которые поразили опорные пункты радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе города Джиср-аш-Шугур, о чем сообщает информационное агентство Step News. Российские самолеты также продолжили работать по позициям радикалов у города Маарет-Хурма, в предместьях Шейх-Мустафы и у поселка Кафармия, как сообщает агентство Halab Today.

Провинция Хасака

Протурецкие силы в ходе прочесывания окрестностей города Рас-аль-Айн обнаружили склад с минами, брошенный боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), о чем сообщает Twitter-канал Aleppo AMC. Прибывшие на место военнослужащие инженерных подразделений турецкой армии зачистили склад и близлежащие территории.

Как передает агентство Rojava Network, курдские отряды боевиков продолжили обстреливать линии обороны турецкой армии в районе поселка Абу-Расин. По заявлению самих курдов, они отбили обратно и протурецких бойцов поселки Даудия и Мулла-Салма.

Свое присутствие отдельные курдские отряды сохраняют в районе поселка Заркан, в предместьях Тель-Тамра и деревнях Хирбет-Джамала, Рашидия и Кашмия, о чем также сообщает источник. «Демократические силы» также выпустили заявление о том, что протурецкие отряды якобы не занимали поселки Мушариф, Тель-Хамал и Кабр-Харави, а также заявили о захвате в заложники 27 бойцов после столкновения у Тель-Тамра.

1 Организация запрещена на территории РФ.