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Сирия новости 2 ноября 12.30: США строят новую военную базу в Дейр-эз-Зоре, курдские боевики перезанимают север Хасаки

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Сирия новости 2 ноября 12.30: США строят новую военную базу в Дейр-эз-Зоре, курдские боевики перезанимают север Хасаки

Сирия, 2 ноября. США строят новую военную базу в Дейр-эз-Зоре. Курдские боевики перезанимают ряд поселков на севере Хасаки и, по неподтвержденным данным, взяли в плен 27 человек из протурецкого ополчения. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точеченые удары по линиям обороны и укрепления джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами на северо-востоке Латакии, по неподтвержденным данным, потеряли несколько человек. 

Курдские вооруженные группировки: заняли несколько поселков на севере Хасаки и захватили в заложники 27 бойцов из числа протурецкого ополчения. 

ВС Турции и союзные силы: в Хасаке потеряли 27 человек, обмениваются ударами с курдскими боевиками у поселка Тель-Тамр.

Международная коалиция: в Дейр-эз-Зоре приступила к строительству новой военной базы.

Сирия новости 2 ноября 12.30: США строят новую военную базу в Дейр-эз-Зоре, курдские боевики перезанимают север Хасаки

Провинция Латакия

Провинция Латакия

В северо-восточной части провинции в горных районах по-прежнему отмечаются ожесточенные боестолкновения между отрядами джихадистов и правительственной армией САР. Боевики вооруженной оппозиции через подконтрольные им медиаресурсы распространяют заявления о ликвидации в районе города Кабана и на склонах Курдских гор ряда военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) и бронетехники, как передает местный источник в сети Twitter Mohmas Rasheed. Официальные источники пока что не подтвердили потерь сирийской армии. Ранее отмечались обстрелы позиций правительственных сил со стороны джихадистов в районе населенных пунктов Акко, Тель-Раша и Зувейкат. Жертв среди сирийских военнослужащих не было. Отметим, что горные районы на востоке провинции несколько лет являются местами ожесточённых боевых действий между армией и боевиками «Тахрир аш-Шам» и других группировок «умеренной оппозиции».

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Силы международной коалиции вновь разворачивают свои подразделения к северо-востоку от административного центра провинции города Дейр-эз-Зор. В районе уже начаты подготовительные работы и стало известно о грядущем строительстве новой военной базы США, как сообщает медиаресурс Deir Ezzor 24. Ранее глава оборонного ведомства США Марк Эспер подтвердил планы Вашингтона и дальше контролировать оккупированные районы Сирии, богатые нефтью, заявив, что оккупация территории Сирии необходима для «защиты» от террористов «Исламского государства»1, а также для обеспечения доступа курдских боевиков к нефтяным полям. Часть доходов с нефти США также тратит на финансирование курдских террористических формирований SDF. По информации источника, в районе прибыл военный конвой, территорию будущей базы также посетила делегация советников США.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Сообщается, что ВКС РФ выпустили несколько ракетных снарядов, которые поразили опорные пункты радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе города Джиср-аш-Шугур, о чем сообщает информационное агентство Step News. Российские самолеты также продолжили работать по позициям радикалов у города Маарет-Хурма, в предместьях Шейх-Мустафы и у поселка Кафармия, как сообщает агентство Halab Today.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Протурецкие силы в ходе прочесывания окрестностей города Рас-аль-Айн обнаружили склад с минами, брошенный боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), о чем сообщает Twitter-канал Aleppo AMC. Прибывшие на место военнослужащие инженерных подразделений турецкой армии зачистили склад и близлежащие территории. 

Как передает агентство Rojava Network, курдские отряды боевиков продолжили обстреливать линии обороны турецкой армии в районе поселка Абу-Расин. По заявлению самих курдов, они отбили обратно и протурецких бойцов поселки Даудия и Мулла-Салма. 

Свое присутствие отдельные курдские отряды сохраняют в районе поселка Заркан, в предместьях Тель-Тамра и деревнях Хирбет-Джамала, Рашидия и Кашмия, о чем также сообщает источник. «Демократические силы» также выпустили заявление о том, что протурецкие отряды якобы не занимали поселки Мушариф, Тель-Хамал и Кабр-Харави, а также заявили о захвате в заложники 27 бойцов после столкновения у Тель-Тамра.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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