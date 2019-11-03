В Госдуме призвали пересмотреть полномочия Минтранса после провала с подшипниками

Минтранс РФ отозвал свой приказ о переходе грузовых вагонов с цилиндрических роликовых на конические кассетные подшипники с 2021 года. Такое поручение ведомству дали вице-премьеры правительства РФ Максим Акимов и Дмитрий Козак после того, как главы 14 крупнейших операторских компаний пригрозили уйти в соседние страны ЕАЭС, где отсутствуют обязательства по переоборудованию подвижного состава.

Решение об отмене постановления министерства было принято в считанные дни. В стремительном разрешении ситуации свою роль сыграл широкий общественный резонанс и шквал журналистских обращений в органы государственной власти и к представителям сферы железнодорожного транспорта, в том числе, от Федерального агентства новостей.

«Решение Минтранса недостаточно проработано и носит спонтанный характер. Не были проведены испытания, научные исследования, которые позволили бы гарантировать преимущество и экономическую эффективность массового перехода на кассетные подшипники», — пояснил ФАН пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Переобувать грузовые вагоны операторы должны добровольно, считают в правительстве. Для этого в стране нужно создать полноценное производство. Пока ключевые детали для кассетных подшипников производят шведская компания SKF, американские Timken и «Бренко». В России их использует лишь 12 % всего парка. Остальной подвижной состав ездит на роликах.

По мнению Минтранса, внедрение подшипников кассетного типа повысит эффективность перевозочного процесса на российских железных дорогах. В своем обращении вице-премьерам топ-менеджеры перевозчиков обвинили министерство и ОАО «РЖД» в игнорировании их позиции. Последние от комментариев отказались.

«Отсутствие 100% локализации производства кассетных подшипников и их комплектующих в России — это полная зависимость от стран НАТО, поддерживающих санкционный режим в отношении операторов», — пишут представители крупнейших операторских компаний в своем обращении.

По их словам, внезапная замена всего парка обойдется российским компаниям в 250–300 млрд рублей. В результате они будут вынуждены увести из России вагоны, у которых подойдет срок замены колес. Беспокойство операторов разделили в ФАС и в Минэконразвития.

В распоряжение ФАН попал фрагмент переписки АО «Первая грузовая компания» и ООО «Тимкен-Рус-Сервис», директор которой сообщает, что компания не может производить подходящие для российских вагонов кассетные подшипники.

«Планируется освоение производства с 2023 года», — следует из документа.

Выходит, чтобы все российские грузовые вагоны, согласно плану Минтранса, внезапно «переобулись» к 1 января 2021 и поехали, в Америке пришлось бы построить новые производственные линии силами… российского государства. В этом случае наши грузовые ж/д перевозки попали бы в зависимость от иностранных «партнеров», которым не составило бы труда заблокировать их с помощью очередных санкций.

«Если это решение затрагивает стратегические интересы, то, конечно, оно должно приниматься коллегиально, а не крупным чиновником в виде министра», — заявил ФАН первый зампред комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По мнению парламентария, в стране нужно наладить «механизм подстраховки», чтобы подобные решения не принимались единолично.

«Потому что есть определенные риски ангажированности. Это вопрос миллиардов. Она должна быть уравновешена коллективным решением», — считает депутат.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, большую часть роликовых подшипников для России производит Казахстан. Отечественные производители кассетных — используют импортные комплектующие. Поэтому однозначно сказать, в каком случае зависимость от импорта будет более высокой, пока нельзя. При этом процесс перевода российских вагонов на кассетные подшипники эксперты называют неизбежным. Вопрос лишь в том, чтобы он был постепенным и безопасным.

«Практически все страны перешли с роликовых на кассетные подшипники. Более плавный путь с замещением технически более устаревшего, замена типовых тележек на роликовых подшипниках тележками с увеличенной осевой нагрузкой на кассетных — это тот путь, по которому Россия сейчас идет, — утверждает аналитик.

Михаил Бурмистров подчеркнул: преимущества кассетного подшипника над роликовым несомненны. Однако переоборудовать весь парк, который изначально был спроектирован для роликовых подшипников, нужно только после серьезной исследовательской работы.

«Важно убедиться в том, что этот процесс будет безопасным, не будет никаких рисков, связанных с поставкой и эксплуатацией деталей. Тогда экономический стимул к тому, чтобы переходить на эти подшипники, появится у операторов сам», — уверен эксперт.

Правительство поручило министерству и ОАО РЖД поработать над изменением норм о переходе на кассетные подшипники, максимум за год провести испытания поведения кассетных подшипников при установке их на типовую тележку и сопоставить с роликовыми. Результаты должны пройти публичное обсуждение с ведомствами и отраслевыми ассоциациями. ФАН будет следить за развитием событий.