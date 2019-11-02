Специалисты рассказали, как кофе влияет на артериальное давление

Москва, 2 ноября. Специалисты предупредили любителей кофе о том, что напиток может негативно влиять на организм и провоцировать нежелательные побочные эффекты.

Так, после употребления кофе у человека может наблюдаться нервозность. Кроме того, еще одним побочным эффектом является учащенное сердцебиение, которое возникает по причине изменения давления.

Врачи подчеркивают, что стимулирующий эффект от напитка достигается за счет кофеина, который повышает артериальное давление. Однако стоит заметить, что повышение давления после употребления напитка незначительное и кратковременное — через полчаса оно приходит в норму.

При этом эксперты все равно не советуют пить много кофе. Так, взрослым людям лучше ограничиться 400 мг кофеина в течение дня. Но если человек не может отказать себе в лишней чашке кофе, то в данном случае нужно отказаться от других напитков, содержащих кофеин.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Евгений Брюн рассказал, что резкий отказ от кофе может вызвать у человека головную боль, сонливость и резкие перепады настроения. По его словам, регулярное употребление кофе может привести к возникновению зависимости, а резкий отказ от него — к абстинентному синдрому.

Специалист подчеркнул, что кофеин вызывает привыкание такое же, как и никотин, а отказ от напитка приводит к «дискомфорту, ухудшению настроения, острому желанию выпить кофе».