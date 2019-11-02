Украина хочет «убрать преграды» для НАТО в Черном море

Киев, 2 ноября. Киев должен добиться отмены или пересмотра конвенции Монтре, которая регламентирует судоходство в проливах Черного моря, заявил бывший посол Украины в Турции Сергей Корсунский, выступая на Львовском форуме по безопасности.

Украинский дипломат считает, что из-за ограничений сроков нахождения в Черном море военных кораблей нечерноморских государств совокупной мощности флотов стран — членов НАТО не хватает для противостояния России.

По словам Корсунского, планов пересмотреть конвенцию Монтре нет, хотя Киев неоднократно озвучивал свое мнение на этот счет.

«Мы бы, конечно, хотели бы убрать эти преграды, чтобы страны-союзники НАТО могли присутствовать в Черном море. Потому что мы понимаем, в чем тут потенциальная опасность», — сказал он.

Дипломат считает, что сил Украины, Болгарии и Румынии не хватит, чтобы противостоять мифической агрессии России.

Весной председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель выступил с предложением пересмотреть конвенцию Монтре. По его мнению, нагнетание обстановки в Черном море кораблями Североатлантического альянса — «очевидное бряцанием оружием», которое «вызывает некое напряжение». Крымский чиновник считает, что необходимо сократить срок нахождение военных кораблей НАТО в Черном море.