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Эксперты назвали вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

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Эксперты назвали вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Москва, 2 ноября. Специалисты сайта по поиску работы проанализировали рынок вакансий и составили топ высокооплачиваемых должностей с заработком от 200 тысяч рублей.

За большими деньгами эксперты предлагают отправиться в Москву. Здесь работодатели готовы платить каждый месяц свыше 300 тысяч рублей ведущему iOS-разработчику для Apple. Также лидером среди предложений является вакансия ведущего дизайнера-консультанта — соискатель может рассчитывать на зарплату от 150 до 300 тысяч рублей.

В настоящее время самой высокооплачиваемой сферой остается IT, сообщает Deita.ru. Так, вакансия разработчика интеграционных решений в Москве предлагает ежемесячный заработок от 230 тысяч рублей в месяц. В Петербурге труд Senior GoDeveloper оценивается от 180 до 220 тысяч рублей, а в Екатеринбурге программист 1С может рассчитывать на зарплату в 150 тысяч рублей.

Также в топ прибыльных вакансий попали внутренний аудитор (от 170 до 200 тысяч рублей, Санкт-Петербург), финансовый директор (150 рублей, Новосибирск), часовщик (150 тысяч рублей, Санкт-Петербург), главный энергетик (110 тысяч рублей, Тула).

Как сообщает сайт по поиску работы hh.ru, в ноябре 2019 года по России на одну вакансию по всем сферам приходится в среднем пять резюме. При этом средняя предлагаемая заработная плата равна 45 288 рублям.

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