Малайзия заявила о готовности закупать российские самолеты вместо европейских

Бангкок, 2 ноября. Малайзия готова отказаться от европейских самолетов и закупать воздушные суда у России. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в ходе выступления на деловом и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы предпримем такие же меры и не будем покупать ваши товары», — сказал глава малайзийского правительства.

Махатхир подчеркнул, что Евросоюз намерен отказаться от поставок пальмового масла из Малайзии, в связи с чем и было принято решение закупать российские самолеты. При этом премьер-министр отметил, что АСЕАН, обладающая внушительным рынком, не хочет торговых войн, но ответит на все негативные шаги, предпринятые в отношении организации, передает «Царьград». В связи с этим Махатхир призвал членов ассоциации «выступать единым фронтом».

«Если хочешь, чтобы тебя слышали и слушали, то нужно быть очень богатым или очень сильным», — приводят слова малайзийского премьер-министра «Известия».

Напомним, в начале 2018 года Европарламент одобрил пакет мер по сокращению энергопотребления и сохранения климата. Среди данных мер было предложение запретить использование пальмового масла при производстве биотоплива. Малайзия занимает второе место в мире по производству пальмового масла после Индонезии.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил ТАСС, что Россия и Малайзия подписали «мягкий» контракт на поставку десяти самолетов МС-21.