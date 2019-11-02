Победителей WorldSkills Hi-Tech 2019 наградили в Екатеринбурге

Три дня соревнований по профессиональному мастерству WorldSkills Hi-Tech 2019 завершились, экспертная комиссия подвела итоги и наградила победителей и призеров в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков поблагодарил всех участников за большую и продуктивную работу.

«Сегодня вы получили чемпионский опыт. Даже если вы ничего не выиграли, вы почувствовали вкус победы. Вы почувствовали, что значит быть первыми и к чему стремиться. И мы точно знаем, что если есть что-то неизменное, то это скорость карьеры чемпионов WorldSkills. Ближайшие дни, недели и месяцы будут днями, неделями и месяцами самой быстрой карьеры в вашей жизни. Чувствуйте это, радуйтесь этому, сопереживайте друг другу, будьте единой командой, двигайте вперед себя, свои компании и нашу страну, и тогда мы точно будем самыми лучшими в мире», — подытожил он.

В этом году VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019 объединил более 700 конкурсантов из 53 регионов России. На площадках собрались специалисты 39 крупнейших российских корпораций, холдингов и предприятий, среди которых Ростех, Росатом, Роскосмос, «Сибур», Объединенная авиастроительная корпорация, РЖД.

«Спасибо прекрасному Уралу, который все организовал. Спасибо Ростеху, Росатому, «Сибуру» и всем партнерам и спонсорам, благодаря которым состоялся этот чемпионат. Но не железо определяет все, а человек. И в первую очередь я хотел бы поблагодарить всех экспертов, которые судили честно и сделали этот праздник возможным, и поприветствовать, пожелать успеха и пригласить приехать к нам еще раз участников из других стран. У нас принимали участие представители восьми иностранных государств. Спасибо вам всем, что сделали этот праздник реальностью», — поблагодарил участников генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Почти 700 экспертов оценивали работу конкурсантов, отдавая баллы за мастерство. Если случалось, что у участников набиралось одинаковое число очков, то они делили места. Поэтому 66 золотых медалей взял 91 конкурсант, 76 участников получили 55 серебряных медалей, а 73 участника разделили 50 бронзовых медалей.

«Сегодня с нами сидит огромная национальная сборная, сборная профессионалов страны, и именно этой сборной придется воплощать в жизнь и создавать технологический уклад 20-х годов в нашей стране этого столетия. У вас огромная миссия — фактически совершить четвертую технологическую революцию, привести страну к новому, высокоэффективному производству. Вы доказали, что вы с этими технологиями на «ты», что они вам подвластны», — заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев.

В этом году организаторы впервые сняли возрастные ограничения для участников, поэтому в основных соревнованиях оказались специалисты от 16 до 49 лет. Также вместе со взрослыми конкурсантами на площадке WorldSkills Hi-Tech по 22 компетенциям соревновались юноши и девушки в возрасте от 12 до 16 лет — участники WorldSkills Juniors, представители профильных направлений госкорпораций и холдингов. Среди 149 конкурсантов разыграли 21 бронзовую, 24 серебряные и 22 золотые медали. Благодаря решению снять ограничения по возрасту мероприятие стало крупнейшим в истории чемпионатом сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности.

«Мы год от года совершенствуемся, строим, улучшаем возможности для того, чтобы проводить этот чемпионат, и становимся соревновательным центром высокотехнологичных отраслей нашей экономики. Сегодня я хочу поздравить победителей, но и проигравших сегодня нет. Главное в любом производстве — это не станки, не технологии. Главное в любом производстве — это человек, человек думающий, умеющий и постоянно совершенствующийся. Я благодарю вас, поздравляю, и мы будем ждать вас в следующем году», — выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Безусловно, перед нами сообщество лидеров своих профессий. Мы ставим вас в пример многим другим. Будьте вместе друг с другом и продолжайте свой профессиональный рост. Уверен, что вы действительно самые перспективные и динамичные профессионалы сегодня», — поделился заместитель генерального директора — сетевой директор Агентства стратегических инициатив Георгий Белозеров.

Отдельная торжественная церемония награждения прошла для победителей и призеров I Национального чемпионата «Навыки мудрых» — для действующих сотрудников предприятий возраста 50+. Эксперты присудили конкурсантам 12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей.

«Чемпионат «Навыки мудрых» мы впервые проводим для людей, которые остаются работать на предприятиях не только после 50, но и после 60−70 лет. Мы хотели посмотреть, как реализуется наш замысел. Думаю, что уже в следующем году «Навыки мудрых» будут расширены и в них смогут принять участие и те, кто пройдет обучение по стандартам WorldSkills по специальной образовательной программе в рамках нацпроекта «Демография», — рассказала заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Светлана Крайчинская.

Кроме того, на площадке WorldSkills Hi-Tech 2019 соревновались свыше 150 конкурсантов и экспертов, международных партнеров, представителей государственных структур и учебных заведений в рамках II Открытого Евразийского чемпионата по стандартам WorldSkills и чемпионата BRICS Future Skills Challenge 2019. Зарубежные конкурсанты получили награды в рамках отдельного зачета. Так, 16 медалей получила сборная России, 14 медалей выиграла сборная Китая, по 4 медали выиграли участники из Белоруссии и Казахстана, 1 медаль у Монголии и 1 медаль взяла сборная Ирана. Участники чемпионата BRICS Future Skills Challenge 2019 выступали вне зачета.