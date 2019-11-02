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Новые штрафы для водителей установили с 1 ноября в России

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Новые штрафы для водителей установили с 1 ноября в России

Москва, 2 ноября. Новые штрафы за эксплуатацию грузовых машин и автобусов без тахографа начали действовать с 1 ноября 2019 года.

Водителям напоминают, что штрафы за отсутствие в транспортном средстве тахографа или блокировку прибора будут применяться к авто с восемью и более посадочными местами и к грузовикам, разрешенная максимальная масса которых составляет свыше 3,5 тонн.

Размер штрафа составляет от трех до пяти тысяч рублей для водителей и от 15 до 25 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей. Также предусмотрены санкции и для юридических лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

«Этим законом мы вводим ответственность в первую очередь для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — то есть для владельцев транспортных компаний», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Отметим, тахограф — это контрольный бортовой прибор, который предназначен для контроля и регистрации скорости движения, пробега автомобиля, периодов труда и отдыха экипажа.

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Источник: Система обеспечения законодательной деятельности
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