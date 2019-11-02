Россиянам объяснили, почему нельзя говорить «да» незнакомцам по телефону

Москва, 2 ноября. Эксперты советуют россиянам не отвечать на звонки с незнакомых номеров словом «да», поскольку могут звонить мошенники, собирающие данные для будущих махинаций.

Специалисты рекомендуют отказаться от слова «да», особенно когда звонят с незнакомого номера телефона и называют ваши данные. Эксперты считают, что под видом, например, социологических опросов мошенники собирают биометрическую информацию, которой в дальнейшем можно воспользоваться для преступных действий.

«Злоумышленники могут перепродать собранную таким образом базу цифровых слепков голоса жертв, — пояснил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский в беседе с «АиФ».

Он добавил, что мошенники, как правило, пытаются, кроме слова «да», заполучить и другие комбинации слов, например, «я подтверждаю». Оформить кредит злоумышленники вряд ли смогут, а перевести деньги вполне получиться.

Эксперты советуют россиянам приучить себя говорить «алло» вместо слова «да», когда поднимают трубку. Кроме того, стоит записать в телефонную книгу номер банка, которым пользуетесь, отметил «Царьград».

Напомним, с июля прошлого года банки ввели функцию, которая позволяет пользоваться услугами без личного присутствия клиента, подключившего возможность аутентификации по голосу.