Роскосмос заявил новую ракету для запуска спутников «Гонец»

Москва, 2 ноября. Ракета «Союз-2.1» осуществит запуск трех космических аппаратов «Гонец-M». Об этом сообщает Роскосмос.

«Запуск космических аппаратов «Гонец», запланированный на 2021 год, будет произведен на ракете-носителе «Союз-2», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской госкорпорации.

Напомним, что ранее Роскосмос и Центр Хруничева расторгли контракт на производство первой ракеты-носителя «Ангара-1.2» в рамках государственного заказа. Специалисты корпорации предполагали, что она выведет на орбиту три спутника «Гонец-М», но Роскосмос выступил инициатором расторжения договора.

Также специалисты госкорпорации отметили, что ракета «Союз-2» полностью адаптирована под запуск спутников «Гонец-М».

Глобальная низкоорбитальная спутниковая система «Гонец» была создана для обеспечения связи в удаленных и труднодоступных районах, в том числе и территорий Крайнего Севера. Изначально Роскосмос планировал запустить связанные спутники в 2017 году, но старт неоднократно переносили из-за отсутствия необходимых комплектующих.

Ранее сообщалось, что испытания новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» начнутся в начале следующего года. Ракетный комплекс может быть поставлен на вооружение уже в 2021 году, если проверка пройдет успешно.