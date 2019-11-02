Медведев заявил о необходимости проработать вопрос о расчетах в нацвалютах внутри ШОС

Москва, 2 ноября. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что странам — участницам ШОС необходимо перейти на расчеты в нацвалютах.

Также Медведев заявил о необходимости подумать насчет проектов, которые позволят Афганистану выйти из экономического кризиса.

Глава Кабмина подчеркнул, что важно сделать все возможное для того, чтобы «как можно больше способствовать налаживанию мирной жизни в Афганистане». Соответствующее заявление Медведев сделал во время заседания совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.

«Нужно подумать о конкретных проектах, которые позволят афганской экономике выйти из кризиса, стать активным участником политических и экономических процессов в регионе. Для этого, конечно, нужно и дальше объединять свои усилия», — подчеркнул Медведев.

По его словам, важно проработать вопрос, касающийся налаживания контактов по линии спецслужб и правоохранительных органов стран Шанхайской организации сотрудничества. Главная задача заключается в том, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в регионе.

Также Медведев пригласил участников ШОС принять участие в круглом столе, который состоится в начале 2020 года в Москве. Как заметил глава правительства РФ, на нем будут обсуждать вопросы, касающиеся возможности использования расчетов в национальных валютах внутри организации.

Кроме того, как отмечают «Известия», Медведев пригласил коллег по ШОС на празднование 75-летия Победы.