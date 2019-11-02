Диетолог рассказала, как восстановить организм после праздников

Москва, 2 ноября. Врач-диетолог Анна Петрина дала рекомендации, как быстро вернуться в форму после ноябрьских праздничных выходных.

Специалист сообщила, что во время праздников необходимо устроить себе разгрузочный день. Тогда восстановить организм после длинных выходных будет значительно проще.

«Разгрузочный день на минеральной воде, если нет противопоказаний, или на зеленом чае, поскольку не все готовы выпить 1,5-2 литра воды», — рассказала Петрина.

При этом эксперт подчеркнула, что подобную разгрузку для организма нужно устраивать лишь в случае отсутствия противопоказаний.

Выйти из режима отдыха также поможет посещение сауны, спорт и любые физические нагрузки. При этом не стоит забывать про давление — гипертоникам лучше воздержаться от высоких температур и чрезмерных активностей.

«При движении мышцы выделяют огромное количество веществ, которые регулируют наши обменные процессы. Они запустят метаболизм и помогут желудочно-кишечному тракту», — подчеркнула диетолог.

Действенный способом вернуть себе форму после праздников, по мнению эксперта, является беззондовый тюбаж. Он включает в себя прием минеральной воды с сорбентом и магнезией натощак, пишет телеканал «360». Результатом процедуры является очищение организма, также улучшается цвет лица.

Перед проведением тюбажа диетолог советует обратиться за консультацией к специалисту, так как такая процедура очищения организма подходит не всем. Например, противопоказанием к ее применению являются заболевания желудочно-кишечного тракта, полипы и камни в желчном пузыре.

Еще одним способом хорошо провести выходные без болей в животе диетолог называет умеренное потребление пищи и алкоголя.

«Каждый должен знать свою меру», — отметила в интервью «Москва 24» Петрина.

Напомним, что россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.