Шаман рассказал о проблемах Заворотнюк и порче от завистников

Москва, 2 ноября. Шаман и психолог Дардо Кусто работал с актрисой Анастасией Заворотнюк, на которую, по его словам, навели порчу.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» согласилась с утверждением мага, что могли навести на нее порчу, поскольку у нее было много завистников и конфликтов. Кусто сообщил, что они снимали с актрисы порчу, проводили обряд, но у актрисы внутри еще были невысказанные обиды, которые, как утверждает шаман, терзали ее.

«Но те проблемы, которые были «проглочены»... С ними ничего нельзя было сделать», — сказал он, объяснив, что знаменитость не хотела рассказывать о своих трудностях, сохраняя образ веселой и беззаботной «няни Вики».

По словам Кусто, Заворотнюк не решала свои проблемы, которые появлялись у нее из-за копившейся на протяжении многих лет обиды. Держать обиды в себе, особенно долгое время плохо, подчеркнул специалист.

«Если невытесненная, непроговоренная обида и боль долго копится, то приводит в том числе к психосоматическим заболеваниям. Это может проявиться в виде давления, кожных болезней или более серьезных. Не случайно же медики говорят: все болезни от нервов», — объяснил шаман в беседе с KP.Ru.

Летом прессу просочилась информация, что Заворотнюк тяжело больна, напомнила «Газета.ру». Говорилось, что у 48-летней звезды диагностировали рак мозга. Однако родные и близкие на фоне сообщений о резком ухудшении здоровья актрисы и коме не комментировали эту тему. До сих пор от семьи «няни Вики» нет каких-то внятных комментариев о ее здоровье.