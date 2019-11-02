Свидетели рассказали о взрыве на танкере в Находке

Находка, 2 ноября. Свидетели взрыва на танкере «Залив Америка» в порту города Находка раскрыли подробности инцидента. По их словам, причиной подобных ЧП может стать неисправность осветительных приборов.

«Предварительно, в танках взорвались газы, разворотило полностью середину палубы, три человека выкинуло за борт», — рассказал один из свидетелей происшествия.

По словам очевидца, на месте ЧП сейчас работают спасательные буксиры. Из воды уже подняли два тела, третьего моряка пока не нашли, передает «Царьград». Гибель двух человек ранее подтвердили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ. Как сообщает телеканал «360», смерть третьего члена экипажа подтвердили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта — погибший утонул на глазах коллег. Очевидец происшествия рассказал, что другие члены экипажа не пострадали.

По предварительной версии, на танкере произошел хлопок газовоздушной смеси. По данным свидетелей, после этого на танкере случилось небольшое возгорание, но его быстро потушили.

«Нас сильно тряхнуло, когда вышли посмотреть, что случилось, то увидели, что поднимается большое облако (дыма) в районе мыса Астафьева», — поделился еще один очевидец ЧП с РИА Новости.

В связи с гибелью моряков было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации судна, пишет Deita.ru. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства трагедии.