В Госдуме с юмором намекнули на судьбу Украины в случае удара по российским АЭС

Украине нужно как можно скорее наладить производство ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций (АЭС), чтобы иметь возможность нанести по ним удар, вызвав «ядерный взрыв». Такую нетривиальную идею озвучил украинский политолог и экономист Тарас Загородний, его высказывание приводит издание «Главред».

По словам Загороднего, для этой цели лучше всего подойдут ракеты с дальностью до 2,5 тысячи километров, поэтому именно их производство для Украины крайне актуально.

«Два полка таких ракет, штук двести — это сила, мощная сила, которая позволит наносить ущерб Российской Федерации. Это будет почти ядерное оружие — одна такая ракета прилетит в атомную электростанцию на территории России, и это будет фактически ядерный взрыв», — нафантазировал украинский эксперт.

Ничего, кроме удивления и чувства неловкости, такие заявления вызвать не могут, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Парламентарий не увидел в фантазиях Загороднего реальной угрозы для России, но с юмором «намекнул» на незавидную судьбу Украины в случае удара по российским АЭС.

«Меня удивляет, когда люди, пытаясь привлечь к себе внимание, просто себя обесценивают подобными заявлениями. Если этого «эксперта» будут куда-то в серьезное место брать на работу, считаю, что это заявление станет настоящим украшением его портфолио, — с иронией отметил Шерин. — Все это звучит особенно дико, если вспомнить, какими неимоверными усилиями всего советского народа ликвидировали последствия страшной аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. До сих пор на Украине огромные территории остаются зараженными, ветер оттуда по-прежнему может разносить радиацию. И вот мы видим вроде бы взрослого человека, который предлагает Украине тратить деньги не на строительство качественных дорог и социальных объектов, нет — он предлагает строить ракеты, чтобы бить по атомным электростанциям в России!»

Шерин иронично предсказал, что станет с Украиной, если хотя бы теоретически предположить возможность такого применения вооружений.

«Он вообще может себе просто представить, что тогда будет с Украиной? Пока Украина только планирует производить такие ракеты, у России такие вооружения уже имеются. Да Украину просто сдует ветром, даже не знаю, в какую сторону! Такие заявления могут себе позволить дети лет десяти, которые еще не наигрались в морской бой!» — эмоционально резюмировал Александр Шерин.

Напомним, после распада Советского Союза на Украине осталось значительное количество ядерного оружия. В 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, в соответствии с которым Киев получил гарантии безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с этим договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован.